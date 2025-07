De saunas gais y culos de vieja

MAGNÍFICO CONCIERTO, MAGNÍFICO LUGAR. Un buen número de personas de mi familia ha asistido a uno de los conciertos que ha dado Arde Bogotá en Cartagena. Todos coinciden en que estuvieron geniales, haciendo una música de gran calidad y demostrando el porqué de su éxito internacional. Me gustaría también llamar la atención sobre el magnífico lugar para actos de este tipo en el que se ha convertido la Cuesta del Batel. Esa muralla como fondo y el verde del césped hacen de maravilla. He visto allí una batalla de Carthagineses y Romanos y resultaba absolutamente cinematográfica.

ESTO TIENE NOMBRE. Al catedrático don Juan Barceló, QPD, le solía gustar esta página de apuntes, que, por cierto, estoy escribiendo aquí desde hace más de 25 años. Solía encontrármelo por las calles de Murcia o en Los Urrutias en verano, donde ambos vivíamos. Siempre me comentaba algo de lo que yo había escrito y me decía: «Lo que escribió usted en la miscelánea del domingo pasado sobre tal tema me pareció acertado, aunque…» y se explayaba con un envidiable léxico. Efectivamente, esto se llama una ‘miscelánea’ y las escribieron en los periódicos gente magnífica, como Julio Camba, Azorín, Chaves Nogales o Ramón Gómez de la Serna, y más cerca, el inolvidable periodista amigo Pepe García Martínez.

DIFERENTES EXPRESIONES. La joven dependienta de una pequeña tienda de ropa a un hombre mayor que se ha probado una camisa y está mirándose en un espejo: «Le queda de puta madre». El hombre la mira y le dice sonriendo: «Con que me esté bien me conformo».

ADIÓS. Qué pena el fallecimiento de Paco Jiménez. Cuando lo supimos, los ocho componentes de un grupo de WhatsApp coincidimos en que era una gran persona. Se ha ido, pero nos deja un recuerdo magnífico encajado en nuestras mentes. Gracias, Paco, por ser como eras.

EL TEMA DEL DISCURSO. Y, entonces, estando situado en la tribuna del Congreso de los Diputados de España, el político comenzó a hablar de los negocios del difunto suegro del presidente del Gobierno. Se ve que no tenía el hombre otras cosas de las que hablar, que no tenemos los españoles otros problemas más apremiantes que traer a colación, nada que exigirles a los ministros, ni algunas vergüenzas que sacarle a Pedro Sánchez. Pero allí el político hablaba de las cosas del pobre padre de su mujer, que el Señor lo tenga en su Gloria. Parece ser que el tema iba de las saunas gais, fíjate tú, el problema. Y qué feo lo de recurrir a meterse con un familiar; y, encima, muerto.

ASQUEADO. Hablando de este asunto con un amigo, él me dice: «Estamos metidos en un berenjenal de mierda».

EL ELEGIDO. Cada vez hay más gente que dice, sobre todo mujeres, pero también hombres, que el diputado nacional que habla más claro, el que más les gusta, incluso cuando no están de acuerdo con su ideología, es Gabriel Rufián. Pregunten opiniones y verán.

ES MUY MALO. Una hija de María Teresa Campos ha declarado a la prensa especializada que va a operarse la barriga y que la grasa de la tripa que sobre se la va a poner en el culo. «Tener un culo de vieja es lo peor», ha opinado en la revista. No sé si estarán ustedes de acuerdo.

MUJER TERRIBLE Estoy viendo la segunda temporada de la serie El nuevo empleado. Está bien. Entretenida y eso. También he visto un documental que han hecho sobre el caso de La viuda negra. Hicieron una serie sobre este asesinato de un hombre en Valencia. Su mujer se lio con uno para que matase al marido y así ella poder irse con otro, que no era el que lo mató sino un tercero, aunque también tenía un cuarto novio de repuesto. Al final los pillaron y a él, al asesino, le metieron 17 años de cárcel y a ella 22. Era más mala que la quina.

ESCRIBO ESTO AL FRENTE DEL MAR MENOR. No quiero darles envidia, pero sopla un jaloque fresco y suave. Lo de Murcia este mes de junio ha sido tremendo. Nunca había sentido ese calor. Ya sé que tengo la suerte de poder estar aquí. Cuidemos nuestra laguna salada como el tesoro que es.

NEGATIVA. Una mujer a su hijo, un pequeño de unos 5 años, en la calle: «Un helado ahora, no, que luego no me cenas».

