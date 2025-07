¿Aprobará Feijóo un nuevo PHN? | Ni plan, ni hidrológico, ni, mucho menos, nacional

Alberto Núñez Feijóo aseguró el pasado fin de semana que cuando llegue a La Moncloa (algo que todo el mundo en el PP da por supuesto) aprobará un nuevo Plan Hidrológico Nacional, una cuestión esencial para el desarrollo del sureste español. El anuncio lo realizó en un congreso nacional de su partido, con lo que solo sus afiliados podrán reprocharle en el futuro el incumplimiento de su promesa, si éste se produce. Las palabras se las lleva el viento y, con más motivo, cuando se pronuncian en un acto partidista, donde todos los mensajes se estructuran en función de la mercadotecnia política del momento.

López Miras aplaudió las palabras de su jefe y asintió con entusiasmo, un gesto de doble filo, porque la emoción excesiva ante las declaraciones del presidente de su partido sugiere que había pocas esperanzas de que algo así se produjera. Pero en los congresos de los partidos se viene a aplaudir con ganas, así que tampoco merece la pena escrutar las expresiones de los aplaudidores, sobre todo si el hecho se produce por la tarde, después de comer.

Núñez Feijóo es un señor de Galicia, un sitio donde odian el agua porque tienen de sobra y se pasan el año bajo la lluvia, a excepción de un par de meses en verano. La cuestión puede parecer anecdótica, pero la psicología de los políticos influye notablemente en su desempeño cuando ejercen un cargo (ahí está Pedro Sánchez para demostrarlo), así que no podemos esperar que Núñez Feijóo se preocupe demasiado porque en algún lugar de España no tengan lo que los gallegos desprecian.

Es evidentísimo que España necesita un Plan Hidrológico Nacional por dos circunstancias: hay agua de sobra, pero muy mal repartida. La solución es de puro sentido común; se trata de llevar ese recurso de donde sobra hacia donde hace falta. Pero la política no tiene que ver con la realidad sino con los deseos de los que la ejercen, basados, fundamentalmente, en su necesidad de alcanzar el poder. Desde esa perspectiva, el tema del agua es polémico porque toca la fibra atávica de la gente cuando el Gobierno pretende llevarse un recurso natural. Lo más inteligente en democracia es no meterse en follones que perjudiquen las expectativas electorales cuando toca pasar por las urnas. Que es lo que hacen todos, especialmente bajo el Estado de las Autonomías, donde la defensa del interés común de la Nación se considera un insulto. Así nos va.

Alberto Núñez Feijóo no va a elaborar, mucho menos aprobar, un PHN. Todo lo más tratará de alcanzar un pacto por el agua, empresa ridícula condenada al fracaso, porque es imposible poner a las 17 autonomías de acuerdo para distribuir un recurso nacional de manera equitativa. La última ocasión la tuvo Aznar, que no solo elaboró y aprobó un plan que solucionaba todos los problemas hídricos de los españoles definitivamente, sino que también encontró financiación en la UE, que se iba a hacer cargo del 80 por ciento de la macroinversión. Pero en estas llegó ZP y, lo primero que hizo, fue derogar ese plan para que Carod Rovira le diera los votos de ERC en la investidura. Desde entonces hacia acá, la cosa no ha hecho más que empeorar.

Rajoy tuvo 8 años para sacar del cajón el estudio y ponerlo nuevamente en marcha, pero el tipo presumió, tras salir a gorrazos del poder, de que no había cambiado ninguna ley de Zapatero. Con el PHN no iba a hacer una excepción.

Feijóo es la última esperanza de una tierra absurdamente sedienta, porque España tira al mar 50.000 hectómetros cúbicos de agua dulce y aquí solo necesitamos mil. Igual nos da la sorpresa del siglo y cumple su palabra, pero todo parece indicar que sufriremos una nueva decepción.

Suscríbete para seguir leyendo