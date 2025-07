¿Aprobará Feijóo un nuevo PHN? | Misión imposible

Un PHN son palabras mayores. Basta comprobar que el vigente data de 2001 (Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional). Se le han añadido modificaciones y reformas para completarlo, pero básicamente sigue siendo el aprobado durante la segunda legislatura, esta con mayoría absoluta, de José María Aznar. En la ley de 22 de junio de cuatro años más tarde, ya con el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, se introdujeron cambios notables aunque el texto básico siguió siendo el anterior, a pesar de que en alguna comunidad autónoma, como Murcia, se rechazó puesto que imposibilitaba el macroproyecto aznariano de un trasvase del Ebro al Segura.

En todo caso, modificaciones y reformas fueron muy arduas de adoptar porque cada comunidad autónoma tira de la cuenca que territorialmente controla e impide, de una u otra forma, un acuerdo general sobre cambios sustanciales del PHN. De manera que para acometer la tarea del trazado y puesta en vigor de otro planeamiento de gestión del agua a nivel estatal hace falta o una mayoría absoluta sin discusión en el Congreso o un gran pacto en caso de que ningún partido goce de esa circunstancia.

Ninguno de los dos casos parece tener visos de llegar a ser realidad con los líderes actuales. Y mucho menos en el caso de Alberto Núñez Feijóo, después del espectáculo que dio en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado miércoles, en el que frustró con acritud desmedida sus propias perspectivas de llegar a algún acuerdo futuro con cualquier partido del hemiciclo, salvo con Vox y dejando al margen al PSOE, para acordar un hipotético ejecutivo en minoría con apoyos externos o con pactos de gobierno.

El PP, dirigido con Feijóo y con la cuesta abajo en su rodada aún más agresiva emprendida recientemente con los nuevos nombramientos en su dirección estatal, va a tener muy difícil gobernar en solitario, hipótesis única que le permitiría trazar, teóricamente, un nuevo PHN. Aunque ya queda dicho que la complejidad de semejante proyecto y los intereses encontradísimos de varias comunidades autónomas, independientemente del signo de sus ejecutivos, hacen esa tarea un intrincadísimo encaje de bolillos para el que el líder popular no está dando muestras de estar capacitado ni de tener la habilidad suficiente. Dificultades estas a añadir a que, se quiera o no, el bipartidismo parece fenecido y bien enterrado a corto y medio plazo, por lo que un gobierno en solitario del PP parece hoy por hoy tan poco probable como uno del PSOE.

La posibilidad, aunque no probabilidad, de una mayoría que dé paso a un ejecutivo PP/Vox tampoco resuelve la ecuación, puesto que los intereses de las comunidades autónomas seguirían siendo los mismos y tan difíciles de casar como en el caso anterior. En vez de ello, quien piense que un gobierno en solitario de Vox es posible, a los efectos de trazar otro planeamiento hídrico estatal, mejor que vaya pensando en pedir hora en un servicio urgente de Psiquiatría; privado, por supuesto, porque si lo hiciera en uno público no haría falta tal cosa puesto que no sería necesario diagnóstico alguno para ser ‘manicomiado’ inmediatamente. En todo caso un gobierno de mayoría PP/Vox trazaría el plan hidrológico que quisieran los Santiago-y-cierra-España, como se está viendo en las comunidades donde están pactando un día sí y otro también a cambio de la pérdida de dignidad política de los de Feijóo, tal que pasó hace poco en Murcia con el rechazo a los menores migrantes no acompañados.

Obviamente, el líder del PP está obligado a prometer ese nuevo PHN para suscitar esperanzas en comunidades como Andalucía, Murcia y Valencia. Pero al tiempo habrá de contentar a Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura… Las características políticas y personales que está mostrando como líder de la oposición hacen pensar que Feijóo no va a ser capaz de concordar opiniones, necesidades e intereses de esas regiones citadas. Y es necesario volver a referirse a la torpeza y ausencia de empatía mostrada en la sesión del pasado nueve de julio en el Congreso. Por mucho que prometa en su sostenido intento por llegar a la presidencia del Gobierno, tamaña empresa como consensuar un nuevo planeamiento hidrológico estatal se antoja misión imposible para él. Lo que no implica que Pedro Sánchez sea capaz de hacerlo, como también se está viendo.

