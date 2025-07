Lo que hace no saber idiomas… En una ocasión, en un aeropuerto africano, tras pasar por varios controles y arcos de detección de metales, pensaba que ya estaba libre cuando un señor de color, ataviado con un extraño uniforme, se dirigió hacia mí y me pidió con gestos que lo siguiera mientras me explicaba algo, no sé si en inglés o en zulú.

Le pregunté a mi hija que qué decía, pero ella, tras intentar aclarar en inglés la situación, dijo que tampoco entendía nada de lo que hablaba. Confusos, sin saber que ocurría, nos dispusimos a seguirle cuando se detuvo y con gestos indicó que ellas dos (mi legítima y mi hija) se quedaran allí y que le acompañara yo solo.

La verdad, me fui con él un poco asustado, sin entender por qué me llevaban a mí solo, pensando que tal vez me haría quitarme la ropa por si escondía droga en los calzoncillos. A pocos metros de allí, había un sillón grande y el señor me pidió que me sentara en él. Entonces, tras acomodarme, se sentó a mis pies, sacó un cepillo y betún y se dispuso a limpiarme los zapatos.

Al percatarme de la ridícula situación, di un brinco, me puse en pie y, en un perfecto español creo que le menté de mala manera a su madre y lo mandé a tomar por saco, por el mal rato que me había hecho pasar. Y allí lo dejé mirándome extrañado, sentado en una pequeña silleta, con el cepillo en la mano y preguntando en zulú: ¿pero qué pasa?

Cuando miré al frente, mis dos mujeres, que habían sido testigos de la situación, se retorcían literalmente de la risa. «Esto no contadlo en ningún sitio», les supliqué, «que arruináis mi reputación».

