¿Lo sabía o no lo sabía?

Una media docena de personas charlábamos con un importante político en su despacho. No puedo recordar el motivo de aquella visita, pues han pasado demasiadas décadas. Lo que recuerdo muy bien es que, de pronto, se abrió la puerta y entró un payo que venía excitado y ansioso, y sin dar las buenas tardes ni reparar en oídos extraños se dirigió al político: «Andrés, hemos pagado las cuotas de los militantes de la agrupación X. Ya es tuya».

Andrés no levantó la vista hacia el intruso, que venía resollando como un Filípides que trajera a Atenas las buenas noticias de Maratón, y en tono imperturbable, ni de alegría ni de reproche, replicó: «Deberías saber que yo esto no lo debo saber». El mensajero se quedó chafado al constatar que el jefe no celebraba sus ardides y abandonó la habitación con aire entre meditabundo y resentido. Yo lo pillé al vuelo, y la frase me ha sido muy útil hasta hoy para interpretar algunas de las cosas que suceden en la vida política.

Hay asuntos sobre los que los jefes no deben ni quieren saber. Los jefes quieren resultados, no conocer el modo como se han obtenido. En este sentido, dejan hacer. Los secretarios de Organización y sus fontaneros se desempeñan a veces con los métodos de Harry el Sucio, que son los más eficaces porque no atienden a reglas. Y una vez que te saltas las reglas para resolver los asuntos internos puede que lo hagas también para recompensarte personalmente por tus apaños. Y de esto tampoco se puede enterar el jefe.

¿Sabía o no sabía Pedro Sánchez de las prácticas de sus sucesivos secretarios de Organización, de sus convolutos, trajines y pucherazos? Algunos ponen en este detalle la clave que establecería el alcance de su responsabilidad política, pero ya les digo yo que no. No lo sabía. Todo lo más, lo supondría, pues lo que el presidente no puede desconocer es el código no escrito de funcionamiento. Pero sobre las cuestiones concretas apuesto a que no tenía ni idea. Y es que todos deben saber que hay cosas que el jefe no debe ni quiere saber.

