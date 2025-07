En Pau hay, cosa poco frecuente en Francia, una Plaza Real. Está situada en la parte ‘noble’ de la ciudad, junto al castillo donde nació Enrique III de Borbón, rey de Navarra, educado en el protestantismo, pero que para ser entronado rey de Francia, como Enrique IV, no dudó en abjurar de sus creencias y convertirse al catolicismo. Las malas lenguas le atribuyen el tópico de «París bien vale una misa». Las buenas, que se propusiera acabar con las guerras de religión. Al otro lado de la ciudad, en la parte bulliciosa y popular que fue prosperando en el siglo XIX en torno a escuelas, comercios, talleres artesanales y un mercado público (Les Halles), se abrió otra gran plaza, a la que los ‘palois’ pusieron por nombre, en contrapartida, Place de la République. Las dos conviven. Mientras salto de una plaza a otra, me pregunto retóricamente si en España no hay antecedentes republicanos suficientes para que alguna plaza lleve el nombre de Plaza de la República.

