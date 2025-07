Lo inaceptable

Dicen que más de la mitad de los españoles apoyaron la huelga de jueces y fiscales, que ha sido un éxito, según los convocantes, y muy poco secundada, según el Ministerio de Justicia. Supongo que, como siempre, en la mitad está la certeza. Se habla por las asociaciones de no volver a hacer más huelgas, porque la Justicia no está para más demoras, pero también de una huelga indefinida a partir de septiembre, si la ley Bolaños no se retira o al menos se modifica.

Ya anticipé mi opinión sobre esta ley. La Unión Europea le ha dicho a España que los jueces sustitutos, y por ende los fiscales, deben ser trabajadores fijos, por lo que nada que objetar a lo previsto en ese sentido por esta ley. Los tribunales de instancia tampoco me parecen mal, siempre que se dote presupuestariamente de forma suficiente, lo que no va a suceder, pues recuerdo que llevamos dos años sin Presupuestos Generales del Estado.

Por contra, un gran defecto de la ley es que pretende crear una especie de escuela administrada por el Gobierno para probablemente intentar adoctrinar a los futuros jueces. Inaceptable. Y, por supuesto, lo que no es de recibo, bajo ningún concepto, es que el fiscal siga dependiendo jerárquicamente de un superior que es nombrado a dedo por el presidente del Gobierno, para que, cual vasallo, le sirva en sus planes políticos. Y no es una utopía ni siquiera una parábola o, como se diría coloquialmente, un suponer. Es una realidad que estamos viviendo en España, desde que el presidente del Ejecutivo, sin ningún pudor, dijo eso de: ‘¿De quién depende el fiscal general del Estado? Pues eso’. Y a fe mía que García Ortiz ha hecho buenas sus palabras. Inaceptable.

Por lo demás, la ley Bolaños tampoco es buena desde el momento en que interesa a los independentistas. Véase como el exigente Puigdemont sigue sometiendo al Gobierno con dar sus votos si se le da algo a cambio, aunque sea inconstitucional, y lo malo es que lo consigue. En este caso son tres cosas las que exige. Una, que desaparezca la Audiencia Nacional. La segunda, es que se cree un Consejo General del Poder Judicial solo para Cataluña, para que pueda nombrar a los presidentes de los tribunales y audiencias y sancionar a jueces, quebrando de esa manera la unidad del poder judicial. Y la tercera, que los jueces que se destinen a Cataluña sepan hablar catalán. Más partidismo y discriminación es imposible. El resultado será que nadie va a querer ir a Cataluña como ahora ya está pasando. En otra época era el País Vasco o Canarias, (esta por lo lejos que está y el otro por el terrorismo), pero ahora es Cataluña, gracias a todas esas cosas del independentismo. Quizás sea eso lo que quieran y así poder nombrar a dedo a los jueces por parte de la Generalitat. Inaceptable.

Después de lo visto con la Ley de Amnistía, que estaba cantada la declaración de su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, desde el momento en que su presidente (se ha dicho que a dedo, que espero no sea así, pues sería gravísimo) le adjudicó la ponencia a una magistrada determinada para asegurarse una sentencia favorable, solo nos queda, tanto para la ley Bolaños en su caso, como para la Ley de Amnistía, Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si hace caso a su Comisión, dirá que esa ley es inconstitucional. Y entonces, ¿qué pasará? ¿Se irá el Gobierno, si es que aún no se ha ido? Por lo pronto, Europa ya nos ha recriminado el alto grado de corrupción (qué vergüenza). Después de ese tribunal, ya solo quedará, como a las excomulgadas monjas clarisas de Belorado, la justicia divina, para que no se las desahucie del convento; y, respecto a España, para que no se desahucie paso a paso el Estado de Derecho, con leyes hechas por los que se benefician de ellas a cambio de siete votos de un partido mandado por un prófugo de la Justicia, al que, en lugar de detenerlo y ponerlo a disposición judicial, incluso cuando está en territorio español (dice el jefe de los Mossos que no se imaginaba que se iba a escapar el 8-A, y yo le digo: ‘Pues será usted el único que no lo sabía’) se le rinde pleitesía por el Gobierno mandando a negociar con él a Waterloo al que, siendo mano derecha de Sánchez, está ahora encarcelado: según él, por esa negociación; según el juez, por corrupto. Inaceptable.

Pero el presidente es una víctima que dice que no sabía nada, de lo de Cerdán, de lo de Ábalos, de lo de Koldo, a pesar de recorrer España durante un año en el mismo coche, ni tampoco de lo de Salazar. Inaceptable.

