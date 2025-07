Si has bebido, ¿a quién quieres engañar?

El consumo de alcohol produce alteraciones cerebrales que provocan desinhibición, efecto euforizante, brotes de emociones reprimidas o una reducción del estrés y la exigencia y, aun así, muchos conductores beben y confían en remedios caseros para dar negativo en los controles de alcoholemia. «Soluciones de todo a cien», habrá oído unas cuantas veces, pero su eficiencia deja mucho que desear a la hora de la verdad. De igual forma que emborracharse no es excusa para poner los cuernos, tampoco lo es para conducir.

Para ser sinceros, hay muchas leyendas urbanas para dar negativo en un control de alcoholemia después de haber bebido, pero hasta la fecha todos han caído en las garras de su propia trampa, perjudicándose en algunas ocasiones incluso. La verdad es que no damos crédito a la de cosas que se dicen con respecto a las pruebas de alcoholemia. Les hablo desde la experiencia de mi profesión, porque he visto en casi treinta años de oficio más cosas de las que debería haber visto.

Ya sabemos todo el alcohol que bebemos en fechas señaladas (por ejemplo, en bodas, divorcios, bautizos, comuniones, navidades y similares) y así, en un ataque de ‘responsabilidad’, creemos que podemos engañar al etilómetro (el globo, como se decía antaño) para salvaguardar nuestra maltrecha economía familiar.

El empeño, desde luego, no es fácil, aunque rumores seguro que, como todo el mundo, habrá oído varios. Veamos algunos: por ejemplo, el de los antiácidos, ya sabe, esas pastillitas que te ayudan a calmar la acidez de estómago cuando te inflas a comer o tienes una úlcera. Uno de los más famosos es beber agua en abundancia, pero a quien engañas es al estómago, no al hígado. Otra de las picarescas más conocidas consiste en lavarse los dientes, echarse spray bucal o utilizar líquidos enjuagadores a base de menta antes de conducir. Es más, no sólo no la disminuyen, sino que, al llevar una parte de alcohol, impregnan la boca y elevan en un principio tu tasa real. Es terrible, hasta hay gente que chupa una pila o una moneda. ¡El colmo, vamos!

Ya que hablamos de ‘productos milagro’ hay que mencionar también el famoso grano de café debajo de la lengua, pero su utilidad es nula. Y lo mismo se puede decir del café con sal, que para vomitar va muy bien pero no para dar negativo en alcohol. Los hay que piensan que, por correr y sudar, van a dar negativo: se ven corriendo, haciendo abdominales, flexiones y un sinfín de barbaridades, como el que se agarra a un clavo ardiendo, pero que a la hora de la verdad no ayudan para nada. Hay casos que llegan al límite de la comedia.

En resumen, sepan que, si al buscar ‘truquitos’ o ‘milagros’, estos no aparecen, es simplemente porque no existen, así que mentalícese y no se deje engañar. La eliminación del alcohol es competencia del hígado, él manda. Y de muchos otros factores como la tolerancia del organismo al alcohol, la ingesta de comida previa, el sexo -los hombres lo expulsan antes-, posibles enfermedades o características biológicas, como el peso o la edad, etcétera. Lo mejor: ¡no beber alcohol si vas a conducir! Ese remedio no falla.

Pero, ojo, que existe un método contrastado -yo mismo lo he comprobado-, en base a experimentación de numerosos casos, en que se pueden bajar unas décimas la tasa de alcohol en aire espirado. Lógicamente no diré cuál es, pero Dräger tiene que investigarlo si no quiere que se extienda. Eso sí, en sangre siempre la tasa es superior a la de aire espirado, lo digo por si alguien piensa que el obsoleto derecho a contrastar los resultados con análisis de sangre sirve de algo... para tener que pagar el análisis de sangre de tu bolsillo. Más lo que cuesta la multa, ya sean mil euros o quinientos dependiendo de la tasa, más los seis o cuatro puntos que vuelan del permiso de conducir, la tasa por la retirada del vehículo con grúa o si vas borracho o sobrepasas la tasa de 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado ya es delito y te enfrentas a la pena de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad más la privación de conducir de uno a cuatro años. Poca broma. Y ya si matas a alguien, la pena moral que te quedará de por vida. Lo mejor es no beber si vas a conducir, todos ganamos.

