Diario estival de un chico otoñal

1 INSOMNIO. El calor no me ha dejado dormir. No he pegado ojo. Un calor increíble, totalitario, intransigente, intolerante. Un calor definitivo. Un calor celtibérico. Un calor quieto, petulante, africano. Hace calor. Muchísimo calor, incluso con la ventana abierta.

2 TOCADOS. La boina no está bien vista en verano, el sombrero panamá, sí.

3 EXCESOS. He visto a un señor puesto de coqueto sombrerito Lacoste, conjuntado con sus bermudas, gafas de sol Ray-Ban, como cortaba sus uñas de los pies bajo la sombrilla instalada en primera línea de playa. Tremendo soliloquio.

4 OPULENCIA. Hoy como ayer, las economías más agraciadas exhiben su opulencia cuando suben a sus barcos de recreo portando unas mojamas del tamaño de vigas de encofrar. Se puede observar en cualquier club náutico o puerto deportivo del litoral murciano.

5 DISCRETAS. Las señoras con glúteos y muslos desarrollados en exceso permanecen sentadas en la arena hasta bien entrado el sestero, no se bañan. El pareo es un complemento imprescindible a la hora de levantar el adormecido culo de la húmeda arena playera.

6 REMEMBER. Para la historia íntima de los veranos en Murcia quedaron las veladas nocturnas de boxeo en el viejo campo de fútbol de la Condomina. Uno de aquellos púgiles fue el renombrado Rafael Martínez Roldán, campeón en numerosos torneos estivales. «Siempre fui un gran admirador de Luis Folledo», me comenta.

7 MÁS EXCESOS. Un ‘cucharón’ del pulido señor que cortaba sus uñas de los pies bajo la sombrilla alcanzó en un ojo a una señora otoñal que tomaba el sol. La reprimenda fue brutal; a la citada señora le asistía toda la razón.

8 KIT. A la hora de tomar un tren no olvide el kit de supervivencia. Ya saben, agua, linterna, calzado para caminar, manta, mercromina, sombrero, tienda de campaña, silbato, puñal y pastillas nutrientes. La fiambrera y el bocadillo de tortilla son historia.

9 COMITÉ. «He sido bueno», parecían decirle al líder los asistentes el Comité Federal del PSOE, temerosos de perder el chupe y el coche oficial.

10 GREMIOS. Los integrantes del gremio de la construcción hicieron historia al ejercer la españolidad entre las suecas y escandinavas en general allá por los años setenta, sin miedo a una ‘rebelión de las sobrinas’.