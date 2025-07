Confieso que a veces me da vértigo comprobar cómo muchas de mis opiniones están en las antípodas de las de que tienen algunos de mis amigos a los que, dicho sea de paso, quiero un montón. A día de hoy no es fácil encontrar un denominador común que nos ayude a sortear nuestras diferencias y sume en pro de una convivencia amenazada, casi de muerte, por la crispación y polarización que fagocitan la opinión pública actual.

No obstante, existe un lugar en medio de la tempestad que nos sirve de refugio a todos los españolitos. Me refiero al chiringuito, ese santuario por excelencia del veraneo patrio al que peregrinamos con devoción en busca de una buena cerveza, parrilladas de sardinas y al que nuestra mente a menudo se traslada y evoca durante las frías noches de invierno.

El chiringuito representa la quintaesencia del verano. Ese rincón donde el reloj se detiene y las preocupaciones pasan a un segundo plano. Reconozco que suelo ser un parroquiano fiel y me convido a menudo en el que hay debajo de casa, La Pepa, para hacer un ‘pepazo’. Hacer un ‘pepazo’ es como mi buen amigo Juanfra bautizó a la liturgia de sentarse en el chiringuito a tomar unas cañas a orillas del mar (bueno, Guille siempre pide aperol Spritz que él es más chic) junto al resto de amigos del grupo mientras hablamos de asuntos banales y reprochamos a Diego que no guarde el móvil y se una a la conversación. Pero este verano, ¡ay! ¡ay! ¡madrecita del amor hermoso! este verano aún no tenemos chiringuito, aún no tenemos a La Pepa.

El pasado 16 de abril el Ayuntamiento de Cartagena anunció la autorización de apertura para los chiringuitos con la documentación en regla, una vez se había recibido el visto bueno de Costas. Todos nos las prometíamos muy felices y, una vez más, el chiringuito, el chiringuito de Georgie Dann, volvería a convertirse en la banda sonora de nuestro verano, incluso mucho antes de su comienzo. Pero, al final, no ha sido así.

La burocracia y demás parafernalia administrativa han vuelto a hacer de las suyas y ha dejado a buena parte de La Manga del Mar Menor sin chiringuitos para desilusión, y frustración, de todos los clientes que aguardábamos con expectación su apertura. Por lo visto, todo obedece a las nuevas exigencias impuestas por Demarcación de Costas, entidad perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y que a juicio de Hostecar son muy difíciles de cumplir.

Comprendo y estoy de acuerdo en que la prioridad debe ser, faltaría más, la protección de nuestro litoral. Pero, por favor, apelen, aunque sea por una vez, al interés general y busquen ya la fórmula que permita compatibilizar de una manera sostenible la actividad hostelera con la salvaguarda de nuestras playas y autoricen de inmediato la apertura del resto de chiringuitos de La Manga del Mar Menor, de La Pepa.

Llevamos un año que… por nadie pase. Hemos sufrido un apagón general e interiorizado que viajar en tren sea poco menos que una odisea como aquellas que antaño tuvieron que sufrir los primeros descubridores. Por favor, no nos arruinen también el verano..

