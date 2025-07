El desencanto

Los datos asustan. Uno de cada cinco jóvenes europeos apoyaría un gobierno autoritario. La confianza de los ciudadanos en el sistema democrático es cada vez menor en gran parte del mundo. Consideran que «en determinadas circunstancias, una forma de gobierno autoritaria es preferible a una democrática». Los jóvenes ponen en duda que la democracia sea el mejor modelo de política. Las instituciones están hundidas en el descrédito. Según los autores del estudio de la Fundación Tui realizado por You-Gov y que ha sido publicado esta semana, los jóvenes creen que la democracia no funciona y que, además, ni siquiera es una buena idea.

Este desencanto tiene mucho que ver con las expectativas desmedidas que algunos depositan en la democracia. En un tiempo convulso, lleno de incertidumbres y urgencias, se le exige a este sistema respuestas inmediatas. Pero la democracia no hace milagros. Es, ante todo, un marco que permite la discrepancia y el conflicto sin la deslegitimación del oponente. Como recordaba Karl Popper, su valor esencial no está en garantizar que se elija a los mejores, sino en asegurar que podamos sustituir a los peores a través del voto. Es, sobre todo, un método para cambiar gobiernos sin violencia. Quienes la desprecian por ineficaz, lenta o inútil olvidan que su lentitud es una virtud: impide decisiones unilaterales, protege derechos, obliga al debate. No hay otro sistema que combine, con tantas garantías, libertad y control del poder. Pero quizá lo hemos olvidado.

La democracia no está en crisis solo porque falle; está en crisis porque muchos ya no saben para qué sirve. Defenderla implica comprender su fragilidad, asumir su imperfección, su impotencia ante las estructuras de poder que perpetúan las injusticias en el mundo. Muchos jóvenes identifican la democracia no con un ideal por alcanzar, sino con el orden existente, que sienten injusto, y concluyen que el sistema entero está podrido. Habría que decirles que la democracia no garantiza la justicia, pero sólo en ella la justicia tiene alguna posibilidad de abrirse paso.

La pregunta que podríamos hacernos ante este sentir de las nuevas generaciones es si la democracia es el modelo ideal para este mundo que empieza. Una de las causas principales de la fatiga democrática es que un alto porcentaje de los europeos no se sienten bien representados en sus parlamentos. El desencanto puede obedecer también a la percepción de una clase política encerrada en ideologías desfasadas y partidos convertidos en maquinarias de poder controladas por trepas y corruptos. Lo hemos visto estos días: tanto el comité del PSOE como el congreso del PP han estado más centrados en la destrucción del adversario que en la elaboración de proyectos políticos. La política se ha vuelto, a los ojos de muchos jóvenes, un juego siniestro. Sienten que nadie habla realmente en su nombre. Y ante ese vacío, los modelos iliberales ganan terreno con sus promesas de un nuevo orden más eficaz y fuerte, sin la debilidad de la tolerancia, liberado del lastre de la política.

