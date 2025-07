Proteger la salud de profesionales y pacientes en el Altiplano

El Sindicato Médico denunció, a finales del mes de diciembre del año pasado, la no renovación de tres contratos en el servicio de Urgencias Hospitalarias del hospital Virgen del Castillo de Yecla, dado que esta decisión dejaba al servicio en una situación precaria para atender a la población del Altiplano.

Durante los meses posteriores, quedó en evidencia el error que había supuesto esta decisión: ante cualquier incidencia de nuestros médicos de Urgencias (enfermedad, permisos de maternidad o paternidad, etc.), el Servicio ya no era autosuficiente y no podría cubrir estas contingencias y cualquier imprevisto lógico que puede surgir en el día a día de un servicio hospitalario.

En ese contexto, los compañeros urgenciólogos se vieron sometidos a turnos y guardias por encima de lo habitual.

En los tres primeros meses de 2025, muchos de estos compañeros trabajaron el mismo número de guardias que suelen realizarse en periodo vacacional y eso, por mucho que se maquille de «necesidades del servicio», atenta contra la salud física y mental de los médicos y disminuye la calidad y la seguridad en la atención a los pacientes.

Temiendo que esta situación se agravase con la llegada del verano y las vacaciones de los compañeros, el Sindicato Médico CESM y los médicos afectados nos reunimos con la Administración para atajar el problema.

El SMS se comprometió a recuperar los contratos no renovados y a dotar al servicio con un total de 18 facultativos; pero no inició de manera inminente los llamamientos de Bolsa de Trabajo para poder cubrir dichos contratos, de modo que no se activó ninguna vía para solucionar este problema de forma rápida.

No es de extrañar que esos puestos en el hospital de Yecla hayan quedado desiertos, dado que en los llamamientos es comprensible que los profesionales prioricen plazas en hospitales centrales antes que puestos en las zonas de difícil cobertura.

Resulta muy complicado, y a veces imposible, cubrir las vacantes en los centros comarcales y la Administración no parece comprender que esta situación afecta a la calidad de la asistencia que prestamos a los ciudadanos en estas zonas e impacta directamente en la salud de los facultativos, obligados a asumir una sobrecarga asistencial producto de un déficit estructural en las plantillas.

Todavía pendientes de los llamamientos para contratar a los residentes que finalizan su periodo de Formación Sanitaria Especializada, prevemos que esta oferta no solucionaría el problema, dado que no hay garantías de que los nuevos especialistas acepten trabajar en el área y, en caso de que así fuera, no estimamos que el número de médicos que acepte sea el suficiente.

La situación a 1 de julio es que el servicio de Urgencias del hospital Virgen del Castillo de Yecla cuenta con 15 facultativos que hacen guardias. Como consecuencia de la organización de periodos vacacionales, son únicamente 10 los que cubren la asistencia a la población del Altiplano, lo que les hace alcanzar una insostenible cifra de ocho y nueve guardias al mes.

Los médicos advirtieron durante las negociaciones de que, si el SMS no era capaz de garantizar que su trabajo en verano no se volvería un riesgo para su salud, varios de ellos renunciarían a sus contratos, lo que conduciría a una situación muy delicada para el mantenimiento del servicio y para la atención a la población.

Desde el Sindicato, tras advertir en reiteradas ocasiones de esta problemática y de sus graves consecuencias, nos preguntamos qué hará la Administración cuando no sea posible garantizar la asistencia a los pacientes; cuando los médicos no puedan sostener la presión asistencial, la carga laboral, emocional y física; cuando se incrementen los tiempos de espera en urgencias y la inseguridad por ser atendidos por profesionales exhaustos.

Proteger la salud de los profesionales y pacientes del Altiplano es posible: evitando los problemas de los que advertimos desde las organizaciones profesionales con las soluciones que proponemos aplicadas en tiempo y forma. En ningún caso podemos permitir que los problemas se quieran resolver a costa de esclavizar a los médicos, obstaculizando sus vacaciones o dejando desatendida a la población a la que servimos.

Por ello, haremos todo lo necesario por revertir esta y todas las situaciones que pongan en peligro o supongan un riesgo para los médicos y para la sociedad.