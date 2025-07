Una instantánea del Espacio Norte. / Sergio Mercader

El pasado viernes terminaba el ciclo de conciertos en el Espacio Norte de la ciudad de Murcia, hasta después del verano. No había tenido la oportunidad de ir y gracias a Rigoberta Bandini he podido descubrir el espacio de la discordia durante los últimos meses. Casi un año de tensión entre el Ayuntamiento, la promotora y los vecinos de la zona acababa en abril sin acuerdo. Nadie firmó nada, ni el Ayuntamiento, ni los vecinos. «Si se hubiera firmado un acuerdo, lo hubiésemos cumplido al 100%», me comentaba la promotora. Se han celebrado hasta el momento cuatro conciertos, sin incidentes, con horarios para no molestar a los vecinos, y no ha pasado absolutamente nada. Los informes acústicos dicen que el ruido de la autovía es más fuerte que el de los conciertos. Casi un año de agonía, de sinrazones, de un pulso sin ningún sentido que demuestra que la ignorancia es atrevida y muy osada.

El espacio me dejó sin palabras, aforo para más de 20.000 personas, césped artificial, zona de descanso, WC, barras. Un recinto accesible, aunque aún haya mucho por mejorar, en la capital para grandes conciertos, que puede atraer las giras de artistas nacionales e internacionales, así como público de provincias limítrofes. Hasta el momento la promotora ha cumplido todas las condiciones que se le han marcado: limitar el número de shows, respetar los horarios. Ojalá el Ayuntamiento, por su parte, apoyara un poco más a la promotora con refuerzo en transporte público. Envidio cómo en Cartagena, su alcaldesa y director general de Cultura, así como el Gobierno regional, apoyan y ayudan a los promotores que apuestan por su ciudad; en Murcia, por lo que sea, primero es no y luego ya veremos.

La contaminación acústica en las ciudades y la problemática del ruido requiere de la participación de todos para encontrar soluciones y mejorar la calidad de vida en las zonas urbanas. Sacar los conciertos de la FICA era una demanda más que necesaria, y quizás la polémica surgida con el Espacio Norte sea el momento de repensar que la séptima capital en población del país necesita un lugar de gran aforo. Más allá de las salas de conciertos, el Auditorio con un limitado aforo y la plaza de toros que se cae a pedazos y necesita una reforma cuanto antes, la capital de la Región no tiene ningún recinto que no sea una cancha de deporte, con todos los problemas que ello conlleva, donde se celebren eventos musicales de primer nivel.

Dar alternativa a los grandes shows y ubicarlos en el Espacio Norte, en una ciudad que dispone de un clima incluso en invierno adecuado para los conciertos al aire libre, cumpliendo los horarios y reforzando el transporte público para no colapsar de coches los accesos, me parece todo un acierto. Felicito a la promotora y les aplaudo porque, a pesar de todo lo pasado durante estos meses, han demostrado honestidad, esfuerzo y ganas de aportar a la ciudad. Sólo ellos saben lo pasado, pero desde aquí les digo que todo ha merecido la pena. Por delante quedan tres conciertos confirmados después del verano, y seguro que desde la organización del espacio mejorarán algunos detalles para que todos los asistentes a los conciertos que quedan disfruten a lo grande. Menos piedras en el camino para aquellos que quieren trabajar por mejorar las ciudades y aportar cultura.