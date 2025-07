El chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento dio inicio a las fiestas de Pamplona este domingo y el lunes empezaron los encierros taurinos más conocidos del mundo, en parte gracias a Ernest Hemingway y su novela Fiesta, aunque los festejos datan del siglo XII y los encierros, tal como los conocemos, de mediados del XIX.

La tradición de correr los toros no es exclusiva de Pamplona, aunque haya desaparecido de casi todas las plazas españolas. Los mozos acompañaban a los pastores, a pie o a caballo en la entrada al coso. Lo de correr delante sí que es una peculiaridad de Pamplona, aunque hay que saber que, con los toros, pocas bromas. Ya lo supo Europa, la princesa fenicia raptada por Zeus transmigrado en un precioso toro ensabanado. Pero no parece saberlo Ayuso que, en un alarde retórico, calificó a su admirado Miguel Ángel Rodríguez de morlaco. Obviamos que no se refiere al natural de Morlaquia, antigua región dálmata. Con su habitual desparpajo, no deja muy claro si Rodríguez es un toro de lidia muy grande y, por ende, muy bruto, o un tipo que finge tontería o ignorancia. Yo me quedo con lo segundo, pero nos da pie a la metáfora taurina del encierro.

Este fin de semana tuvieron lugar el congreso nacional del PP y el comité federal del PSOE. Sendos alardes de autocomplacencia, no exenta de petulancia, son un ejercicio adulatorio para sus respectivos líderes. En otro contexto, se habría dicho que comparecieron en loor de multitudes, pero el calor y el escaso carisma nos lleva inevitablemente a la deformación de la expresión y sabemos a qué huelen las multitudes.

A Pedro Sánchez se le torció la suerte. Los perlas, además de corruptos, le salieron puteros con tufo a lupanar. Aquella canción de Ojos verdes que cantaba la Piquer fue censurada durante la dictadura, no podía consentirse que la copla empezara con la protagonista «apoyá en el quicio de la mancebía...». Pero los Koldo y compañía no han tenido censura alguna. La autocensura moral hubiera sido deseable en miembros de un partido que proclama el feminismo como una de sus banderas principales. Mal servicio hacen a la noble causa igualitaria. Pero al recomponer la ejecutiva, salta otro perla, Paco Salazar, con denuncias varias por acoso. La presunción de inocencia no vale de parapeto ante tan infames sospechas y el presidente sale muy tocado. Perdió el ojo, o el olfato, para elegir a sus compañeros de viaje y el díscolo García Page le enseña el pañuelo rojo de los sanfermines, que simboliza la sangre del santo cuando fue decapitado.

No obstante, el vilipendio al que se le ha sometido durante estos siete años me resulta repulsivo, me solivianta, porque parece santo y seña de una derecha que, si alguna vez tuvo buenas maneras, hace mucho que las perdió. Ahí está Miguel Tellado para demostrarlo, recién ascendido a vocero de un coro de grillos. Compararlo con algún orador, siquiera de segundo nivel, sería darle categoría de esgrimista de salón a quien no pasó de infantil espadachín con espadas de madera y gorro de papel.

Pero lo mejor que puede decirse de Feijóo nos hace regresar a los sanfermines. El primer cántico de la fiesta es el ‘¡Ánimo pues!’: «¡Ánimo pues! ¡Ánimo pues! Que la victoria nos sonríe, / ¡Ánimo, pues! ¡Ánimo pues! Que la victoria nuestra es».

Ya canta victoria el líder narcisista y ni siquiera se han convocado elecciones. Los aplausos de la claque le elevan a las alturas. Pero quien llama mafia al gobierno de un país democrático, debería tener cuidado. Puede que su experiencia en el tema y el conocimiento del medio le permitan hablar con seguridad, pero ha abierto una puerta peligrosa que tanto vale para entrar como para salir. Ayuso, lisonjera ella, le guarda también un pañuelo de los sanfermines. La letra pamplonica es muy explícita: «Si no tienes un duro, no te hace caso nadie, / En cambio, si lo tienes, amigos a millares».

Quien se siente tan español que se permite el lujo de excluir de la españolidad a quienes no sienten la bandera como propia, debería pensar que es la misma que sustituyó aguilucho por el escudo real. No por ello son menos españoles, algunos incluso a su pesar, pero su voto también cuenta.

En lugar del encierro, no nos servía la metáfora del concilio, porque exige meditación y concordia; tampoco la del cónclave, porque supuestamente convoca la gracia del Espíritu Santo y de ella, no sé los cardenales, pero nuestros políticos carecen. La del tauromáquico encierro nos pone frente a toros bravos muy peligrosos, quizá no huela a sangre, pero sin duda a revolcones.

Otra copla de los sanfermines dice aquello de «si te ha pillao la vaca, jódete... si te ha pillao el carrito de los helaos...». Cosas de los encierros.

Post data: En una pancarta muy grande frente al balcón desde donde se lanzó el chupinazo, se leía «Independenzia» en euskera y se entendía en castellano. Una forma muy curiosa de solidarizarse Pamplona con los jueces que estuvieron de huelga que no era huelga, ¿o sí?, pero no. Pero ésta, como la de Conan el Bárbaro, es otra historia.

