Añoranzas

La nostalgia de la infancia y de la juventud es un sentimiento muy frecuente entre adultos y viejos. Los sentimientos no se eligen, aunque sí es voluntaria la mirada de cada uno hacia el pasado o hacia su pasado. Añorar la infancia no obliga a idealizarla ni a compararla con la de los infantes de hoy. Sentir nostalgia de cómo lo educaron a uno, ensalzar los valores que le inculcaron por las buenas o por las malas y no haber educado a los propios hijos y nietos en esa línea resulta, cuando menos, sorprendente. Pero es que la infancia española de la época de estos nostálgicos que peinan canas era en general bien triste, sobre todo en el campo. Caracterizada la vida por la pobreza, una naranja podía ser un maravilloso regalo de los Reyes Magos, porque la mayoría de los niños no recibían regalos, ni en esa ni en ninguna otra fecha del año. Tenían pocas o ninguna oportunidad para romper la cadena que los ataba inexorablemente al pueblo y al campo, a la sencillez y crueldad de la vida regida por la naturaleza y la falta de horizontes y de ocio que mereciera tal nombre. Y si alguien decidía partir, largarse en busca de un poco de aire fresco y de libertad, pagaba un precio, una sanción social. La sencillez es un valor que puede discutirse aunque merece respeto. Sin embargo, cuando es la única opción vital tal vez sería bueno verla como tal, y no añorar una felicidad que nunca fue.

Desconexión

Dijo Patxi López, tras el robo de cable que afectó seriamente a los trenes AVE Madrid-Sevilla, y sobre el que el ministro del ramo, Óscar Puente, habló de ‘sabotaje’, dijo el primero que, si habían sido rateros vulgares, serían de lo más tonto (cito de memoria), delinquir por tan solo 500 euros. Luego resultó que lo robado valía 25.000 y que los delincuentes sabían lo que hacían. Pero lo relevante aquí es en qué mundo paralelo vive el sr. López, declarándose ‘socialista’, que cree que 500 euros es poco dinero y parece ignorar que hay en España mucha gente que con eso vive un mes; muy malamente, desde luego, pero es lo que tienen. Las familias de cuatro miembros que ingresan menos de 2.000 euros al mes son legión, sr. López, aunque su gobierno ha tomado medidas que desde luego palían algo la pobreza extendida. La detención de los presuntos autores del robo descarta la necesidad y el sabotaje, son ladrones y no enemigos del partido. Lo cual no quita para que el sr. López debiera disculparse por aquella declaración que falta al respeto y mucho, pues quienes estiran 500 euros para que duren 30 días cada mes de tontos no tienen nada.

Control interno

La vida política española es maravillosa. No se entiende que haya quien abomina y anda rezongando o lamentándose por las esquinas, diciendo o escribiendo que no nos merecemos esto y que el panorama es desolador. ¡Qué va, si es divertidísimo, hombre! Habrá pocos españoles que a estas alturas no sepan quién y qué ha pasado en el PSOE: amaños, putas, empleadas virtuales, acoso sexual a compañeras… en fin, todo muy divertido. Ahora veremos, qué emoción, cuál de los tres mosqueteros encausados traiciona primero y más a los otros dos. Afortunadamente, su líder, el valiente Pedro Sánchez, ha afirmado enfáticamente que el capitán no abandona el barco y ha anunciado medidas internas para limpiar el partido desde dentro, no hay tiempo que perder. Manos a la obra, anuncian una magnífica y eficacísima medida que impedirá que en el futuro jamás de los jamases sea posible de nuevo llevarse cruda la pasta pública, que resulte del todo imposible corromperse o ser corrompido: van a hacer ‘controles aleatorios’ del patrimonio de sus cuadros. ¿Acaso no es para evacuarse de risa? Cuando estas líneas se escriben, aún no se sabe con qué método exactamente se va a entrar en las cuentas corrientes, escrituras, activos financieros en suelo patrio o extranjero, ni qué policía interna van a formar para rastrear, detectar y perseguir esa tendencia tan natural y especialmente genuina en la sangre española a aprovechar que uno tiene la oportunidad de robar para hacerlo, siempre que crea que saldrá impune: robar es vergüenza solo si te pillan, ¿verdad?

