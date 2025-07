No soy un putero, pero en algún puticlub sí que he estado, lo confieso. El mensaje evangélico dice que hay que ir hasta las puertas del infierno para salvar un alma si es preciso. Del mismo modo, a veces he tenido que ir a la barra de un lupanar para culminar un buen negocio, sobre todo en los años que tuve que bracear desesperadamente para llevar las lentejas a casa. Esta experiencia me enseñó que los puticlubs son el lugar ideal para hacer negocios más o menos turbios. El hecho de compartir un delito (no lo es de momento) asegura la confidencialidad y genera complicidad. Me ha pasado encontrar a un vecino con el que solo había cruzado una mirada en años en una de esas vergonzantes visitas y , a partir de un tímido saludo inicial, convertirnos por ensalmo en colegas de toda la vida. Así se explica por qué los corruptos de todo signo son al mismo tiempo significados puteros.

Una mujer acude a la cabaña de caza de unos amigos. Tras su llegada, la pareja anfitriona se acerca al pueblo vecino y no regresa. Angustiada, la mujer sale en su busca y, antes de llegar al pueblo, encuentra un muro invisible e insalvable, detrás del cual reina una rigidez cadavérica. Aislada del mundo y rodeada de animales, tendrá que sobrevivir y replantearse su relación con la naturaleza y consigo misma.

Suscríbete para seguir leyendo