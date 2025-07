A ti, votante de la derecha en Murcia

Quiero dirigirme personalmente con mi última columna de este curso a ti, con contrato indefinido pero que no te da para llegar a fin de mes; a ti, mileurista que, pese a lo estipulado a nivel legal, no llegas al salario mínimo; a ti, jubilado con una pensión escasa; a ti, trabajador de la hostelería que, pese a trabajar diez horas o más, tampoco te alcanza el sueldo; a ti, funcionario con sueldo estable; a ti, joven con formación adecuada pero sin acceso a un trabajo y a una vivienda dignos; a ti, que estás en paro de larga duración… Me preocupa que, al margen de vuestra variada situación personal, contractual y económica, muchos de vuestros votos estén alimentando a la derecha murciana, crecida en estos últimos 30 años y, últimamente, en brazos de la ultraderecha.

La noticia saltó a los medios hace unos días: los ¿patriotas? murcianos del partido ultraderechista Vox, los mismos que se alinean políticamente con individuos tan impresentables como Viktor Orban, Milei, Meloni, Donad Trump y el nazi-sionista Netanyahu (no olvides que estos dos últimos pretenden la ocupación de la Franja de Gaza y la expulsión de la población palestina), han obligado al presidente Fernando López Miras y a su consejera de Política Social, Conchita Ruiz, a hincar la rodilla ante Abascal, primero, y ante Antelo, después (vid. La Opinión, 02/07/25), obligándoles a cerrar el centro de menores de Santa Cruz y a renunciar a la compra de pisos (ya estaba anunciada en el BORM) para ubicar dignamente a los menores no acompañados (no olvidéis que, entre ellos, también hay jóvenes españoles), exigiendo, además, un protocolo para la devolución de esos menores a sus países de origen. ¿No sientes repugnancia ante esas medidas atentatorias contra los derechos humanos y que reflejan la tremenda falta de humanidad y empatía hacia el semejante de quienes tales disparates imponen? Quiero apelar, pues, a tu conciencia.

La irrupción de Vox en la política murciana, en apoyo parlamentario del PP, es muy peligrosa. Te recuerdo algunas de las cosas que propugnan estos ultraderechistas: cerrar el programa Malas Lenguas, de Jesús Cintora (la última bravata de Abascal), e incluso TVE; suprimir las autonomías; poner en cuestión todas las ayudas sociales; acabar con el salario mínimo interprofesional; reducir las pensiones de jubilación y posponer ésta hasta los 70 años de edad; privatizar la Sanidad y la Educación públicas; suprimir los derechos LGTBIQ+; atacar al feminismo; expulsar inmigrantes, pese a que, según el Informe del Consejo Económico y Social (CES) de Murcia de 2024, algunos de cuyos datos luego comentaré, el empleo extranjero es esencial para el sector agrario regional. Seguro que algunas de estas medidas te afectan de lleno. Aun así, sigues empeñado en votarlos. Has de saber que, pese a los aparentes desencuentros, la derecha y la ultraderecha caminan de la mano. La larga persistencia del PP en el Gobierno regional ha convertido a la Región de Murcia en un erial. Sin ánimo de abrumar, voy a presentarte unos pocos datos.

El pasado 27 de junio, el CES aprobó la 'Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Región de Murcia 2024'. En ese estudio se reconoce la expansión del PIB regional en un 3,8% (3,2% para España), pero, pese a esos avances socioeconómicos, se advierte que la Región está estancada en los mismos déficits de siempre. Algunos ejemplos. La economía sumergida supone el 17,4% del PIB regional; la productividad (30.936 euros/persona) es la más baja del país (España: 44.203); el paro juvenil es elevado (27%); abundan el empleo temporal y el subempleo; se detectan brechas de género… Por lo que respecta al sector público, la tasa de temporalidad en el empleo en 2023, que era del 28,5%, está muy lejos del límite del 8% establecido por la legislación estatal.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de riesgo de pobreza en la Región en 2024 es del 26%, pero si a ello se le suma el riesgo de exclusión social, se eleva hasta el 32,4%, esto es, más de 450.000 personas.

En esa misma ECV se advierte que más del 58% de la población residente en hogares monoparentales está en riesgo de pobreza y exclusión, un 3,3% mayor en las mujeres que en los hombres. La juventud no escapa de esta dinámica: el 42,5 % de la población menor de 16 años y el 40,7% menor de 18 (13,3 puntos y 10,9 puntos, respectivamente, por encima de los registros españoles) son especialmente vulnerables.

El CES informa del retraso en la tramitación y concesión de ayudas a la Dependencia y que la vivienda es un bien básico inaccesible. En los últimos 12 años solo se han construido 621 viviendas protegidas sobre más de 23.000 previstas; pero en 2023 y 2024 no se construye vivienda protegida alguna, y ello en un contexto del incremento del precio de este bien básico un 29,6% desde 2019.

Y para que veas, además, que, en contra de las expresiones triunfalistas de F. López Miras, no vivimos precisamente en una Arcadia feliz, el CES nos dice que la Deuda de la CARM a finales de 2024 ascendía a 13.518 millones de euros -el doble de un presupuesto anual-, aportando el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas 12.412 millones de euros. Pese a ello, el Gobierno regional, al tiempo que, cual plañidera, exige más dinero al Gobierno central, se apresuró a suprimir impuestos como el de Sucesiones y el de Patrimonio, dejando de ingresar unos 400 millones de euros.

Termino. Creo que te he aportado suficientes datos para concluir que seguir apostando por las derechas en las urnas es una condena, no solo para la Región en abstracto, sino también para un notable sector de la población.

Me despido hasta septiembre, deseando que los rigores de la canícula estival no te impidan reflexionar.

Suscríbete para seguir leyendo