La política útil del PP frente a los muros del PSOE

Cuando se trata de elegir entre que haya Presupuestos o hacer lo que hace Pedro Sánchez, resistir a costa de la estabilidad de España y la salud de nuestra democracia, desde el Gobierno del presidente Fernando López Miras y el Partido Popular elegimos siempre lo responsable, aunque nos desgaste o nos pueda perjudicar electoralmente. Para nosotros, la Región de Murcia y su gente siempre están por encima de todo.

Nosotros sí afrontamos estos meses de verano con los deberes hechos. Porque el Gobierno del Partido Popular sí ha sido capaz de hacer en la Región de Murcia lo que el Gobierno del PSOE es incapaz de hacer en España: unos Presupuestos. Frente a un Pedro Sánchez que ni siquiera ha presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el presidente López Miras actúa con responsabilidad, demuestra capacidad de diálogo y pone por delante el interés de los ciudadanos de la Región.

Y lo hacemos sin acuerdos secretos, sin retorcer la Ley ni incumplir la Constitución, sin amnistías ni indultos, sin poner a etarras asesinos en la calle, sin otorgar privilegios a una parte de la Región sobre otras. Estos Presupuestos han sido fruto de una negociación transparente y pública, como se ha podido comprobar en la misma Asamblea, a través de los medios de comunicación que se han hecho eco de los debates y en cada una de las declaraciones de los responsables políticos que han intervenido.

El PSOE no puede disimular su frustración por que el presidente López Miras sí haya sido capaz de llegar a los acuerdos necesarios para hacer realidad los Presupuestos. Para ocultar el fracaso de su jefe Sánchez, propagan aquel artificio ya tan gastado de que dejamos a la Región en manos de la ultraderecha. Y lo dicen los mismos que gobiernan con el apoyo de alguien tan ‘ultra’ como Puigdemont, con quien han llegado a acordar el reparto de menores inmigrantes como si fuesen mercancía…, y de un condenado por terrorismo como Otegui, que ni ha pedido perdón por los crímenes etarras ni ha colaborado en el esclarecimiento de los muchos que quedan por resolver.

También se quejan los socialistas de que desde el PP no hayamos negociado con ellos la redacción de estas cuentas públicas. En tal caso, cabe preguntarse: ¿con quién íbamos a negociar? ¿Acaso con su negociador jefe, con el señor Santos Cerdán? ¿Y cuánto nos iba a costar?

La realidad es que no tenemos nada que negociar con este PSOE de Pedro Sánchez. Porque nosotros queremos seguir bajando los impuestos, y sin embargo ellos, que han incrementado nada menos que 96 impuestos desde el Gobierno de España, quieren subirlos. Porque nosotros queremos blindar el Trasvase y proteger el futuro de nuestros agricultores, mientras que ellos pretenden recortarlo y condenar a quienes tanto han hecho y trabajado por nuestra Región.

Porque nosotros queremos la regeneración completa de la Bahía de Portman, y el PSOE pretende esconder y sellar la porquería bajo la alfombra; porque nosotros queremos unas infraestructuras ferroviarias de calidad, mientras los socialistas nos dejan sin trenes de cercanías y, presuntamente, quedándose el dinero de las obras para el AVE; porque nosotros estamos reclamando un cambio del sistema de financiación, mientras ellos no dicen una sola palabra que pueda molestar en Ferraz.

De hecho, la única respuesta del PSOE ante iniciativas sólidas, responsables y que proporcionan certidumbre, como son estos Presupuestos, es el ‘No es No’.

Con su negativa a apoyar los Presupuestos, el PSOE dice no a que los ciudadanos se queden sin la inversión récord en educación; no a la mayor inversión en sanidad de la historia; no a las bajadas de impuestos; no a los 229 millones para seguir reduciendo el paro; no al objetivo de alcanzar por primera vez en la historia la cifra de dos millones de turistas; o no a 592 millones de euros destinados a proteger a quienes más lo necesitan.

Son dos formas distintas de entender la política: los que queremos ser útiles, frente a los que levantan muros.

