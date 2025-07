La orden no era errónea, Conchita

Cuando se comete una indignidad tan infame como la revocación de la orden de la Consejería de Hacienda que delegaba en la consejera de Política Social, Concepción Ruiz, la competencia para la «adquisición de inmuebles con destino al servicio público de acogida de menores» (Borm) y se certifica con una frase tan grotesca en la forma y tan terrible en el fondo -«rectificar es de sabios, no volverá a ocurrir»-, es difícil empeorar aún más la situación.

Pero no. La explicación de la consejera en rueda de prensa tras su comparecencia para explicar el presupuesto de su Consejería añade más leña al fuego, al mentir para explicar lo sucedido.

Sus palabras fueron: «Esa orden no tenía que haber sido publicada así, esos fondos no son específicos para menores inmigrantes y, por tanto, se revoca». Pero no. La orden no especificaba en ningún caso que fuera para menores migrantes, y la consejera lo sabe. La competencia sobre tutela de menores que ejerce la CARM no distingue si son migrantes o no. De hecho, en las seis veces en que se menciona la palabra «menor» en la citada orden en ninguna va acompañada del calificativo «migrante». El punto primero de la orden especifica claramente que el destino de las viviendas es el «servicio público de acogida de menores», punto.

¿Dónde, pues, ha clavado Vox su colmillo racista y xenófobo? En un párrafo de la segunda página que dice: “Dentro de la línea específica de inversión C22.l2, la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación cuenta con el programa ‘Moderniz-acción’ para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección y acogimiento residencial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El objeto principal del proyecto mencionado es la creación, adaptación y mejora de las infraestructuras residenciales y de los modelos de protección residencial, en especial de niños y niñas migrantes no acompañados o con necesidades especiales a través de la construcción, adquisición, remodelación y equipamiento de las mismas».

Aun sin las dos comas que mejorarían la comprensión del párrafo, se entiende perfectamente que el objetivo del programa al que se destinaba la fallida adquisición de viviendas se dirige a menores sin distinción, sobre todo si se lee la orden en su totalidad. La mención a los «niños y niñas migrantes no acompañados» -como la posterior mención sobre niños y niñas «con necesidades especiales»- se refiere a una especificidad concreta del programa, no excluyente del conjunto de menores acogidos y tutelados por la CARM.

Pero, además, este párrafo referido a niñas y niños migrantes se repite idénticamente en un decreto (375/2023) de 9 de noviembre de 2023 que concedía subvenciones directas, con Antelo sentado en el Consejo de Gobierno, a organizaciones que desarrollaban este mismo programa, ‘Moderniz-acción’.

Entonces no hubo ninguna revocación. Seguro que habrá cientos de ordenes y decretos con la misma expresión. Así que no, Conchita, no fue un error; la orden era correcta, como todas las anteriores. Y sí, es lo que parece, una humillación ante los postulados fascistas, xenófobos y racistas de Vox con la que has cargado sin que López Miras dé la cara.

En fin, oportuna la visita de la ministra Sira Rego en los próximos días a Murcia; una Región con la mayor tasa de pobreza infantil de España (40,7%), la segunda mayor tasa de abandono escolar temprano (18,2%), y donde el Gobierno regional niega una beca de comedor escolar a miles de familias en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, incluidas familias en situación de pobreza material severa.

Por si fuera poco, el consejero de Presidencia ha anunciado la creación de una comisión mixta con la Consejería de Política Social para estudiar mecanismos de repatriación de menores, sabiendo que es una competencia exclusiva del Gobierno central y que existe un procedimiento reglado y tutelado desde las instancias judiciales, jueces y fiscales.

Fascismo en estado puro.

