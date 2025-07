La humillación de un presidente sumiso a Vox

La Región de Murcia vive hoy un momento político tan vergonzoso como peligroso. Por primera vez, un presidente autonómico acepta sin pestañear las órdenes dictadas a golpe de tuit por Santiago Abascal. Fernando López Miras no gobierna: obedece, y lo hace desde la humillación, la debilidad y la renuncia a cualquier proyecto de región.

Los presupuestos presentados por el PP y Vox son los de la vergüenza. No porque contengan errores o desequilibrios, que también, sino porque se han escrito al dictado de quienes niegan la violencia machista, el cambio climático, la diversidad, los derechos humanos y los servicios públicos.

En cuestión de horas y tras un simple tuit de Abascal, López Miras se arrodilló ante Vox y renunció a la compra de viviendas para menores tutelados, niños y niñas que han sufrido abandono, pobreza, maltrato o violencia, y que necesitan protección, no desprecio. Ese acto de sumisión no solo retrata a un gobierno débil y entregado a la ultraderecha, sino que marca con dolor y vergüenza la vida de los más vulnerables. ¿Qué sociedad somos si convertimos a estos menores en moneda de cambio para satisfacer las exigencias de la extrema derecha?

Esto no es gobernar. Esto es rendirse. Es poner la Región de Murcia al servicio de un partido que solo entiende la política como confrontación, odio y retroceso.

Y López Miras tenía otra opción.

Nuestro secretario general, Francisco Lucas, le ofreció un acuerdo sin líneas rojas, desde la centralidad, el diálogo y la responsabilidad, con el único objetivo de sacar adelante unas cuentas pensadas para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra. Frente a la radicalidad, ofrecimos consenso. Frente al odio, política útil. Frente a los vetos y chantajes, la mano tendida.

Pero López Miras eligió. Y eligió mal. Eligió a Vox.

No es un pacto cualquiera. Es un sometimiento total a la agenda más reaccionaria que ha visto esta Región. Unos presupuestos que no hablan de igualdad ni de cohesión, que no refuerzan la sanidad ni la educación pública, que olvidan el Mar Menor, que atacan a los sindicatos, que recortan la inversión pública, y que señalan como culpables a quienes llegan buscando un futuro mejor, incluso a menores que huyen del horror. ¿Qué clase de gobierno ataca a niños y niñas como parte de su estrategia política?

Mientras tanto, los grandes problemas estructurales de la Región siguen intactos o agravándose: somos la comunidad con los salarios y pensiones más bajas, con la mayor precariedad laboral, la brecha de género más alta y una alarmante degradación ambiental. Y ante todo esto, el Gobierno regional opta por satisfacer las obsesiones ideológicas de sus socios ultras y por apuntalar un poder que se tambalea por su propia cobardía política.

Porque López Miras no gobierna para los ciudadanos de esta región. Gobierna para mantener su sillón. Lo hizo comprando tránsfugas. Lo hace ahora entregando las instituciones a quienes quieren destruirlas desde dentro. Y todo esto lo vamos a pagar muy caro: lo pagarán nuestros jóvenes, nuestras familias, nuestros servicios públicos y nuestro futuro.

Los socialistas lo decimos con claridad: no vamos a ser cómplices de esta deriva autoritaria. Hemos votado en contra de estos presupuestos porque no representan el interés general, ni ofrecen soluciones, ni están basados en la verdad. Son unas cuentas que falsean datos, esconden recortes y no ejecutan ni el 50% de lo que prometen. Son una gran mentira, y el Tribunal de Cuentas lo viene advirtiendo año tras año.

Frente a la sumisión del PP, reafirmamos nuestro compromiso con otra forma de hacer política: con diálogo, con respeto, con derechos. Porque hay otra Región de Murcia posible: una Región que no se arrodilla, que no vende su alma al extremismo, que cree en la justicia social, en el progreso y en la igualdad.

López Miras ha elegido el odio y esto será algo que siempre le perseguirá. Nosotros con Francisco Lucas seguimos eligiendo a la ciudadanía siempre por encima de todo. n

