¿Para qué van a servir los Presupuestos regionales 2025? | Agravar la ruina

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma es la norma más importante que el Gobierno autonómico tramita cada año, pues en esas cuentas anuales queda reflejada la política que se va a llevar a cabo en cada ejercicio. Cuando el partido que gobierna goza de mayoría absoluta en el parlamento, la confección y aprobación de los presupuestos es un mero trámite que se realiza con rapidez en el último trimestre del año anterior. Sin embargo, cuando la validación de las cuentas públicas necesita el voto de otra formación política, los presupuestos se convierten en un elemento fundamental del debate político y fuente, en no pocos casos, de serios desencuentros entre partidos que, en principio, estarían llamados a entenderse.

Este último es el caso de la comunidad de Murcia, donde Vox tiene la posibilidad de influir en la redacción del presupuesto del año próximo con la fuerza de sus diputados autonómicos, cuyo voto es esencial para que el Gobierno de López Miras saque sus cuentas adelante. Como hemos visto en los últimos días, los 9 escaños del partido conservador han hecho que el Ejecutivo autonómico introduzca determinadas exigencias de cara al año próximo que, en otro caso, jamás se hubieran llevado a cabo.

En todo caso, Murcia es una comunidad autónoma arruinada que sobrevive a duras penas con un endeudamiento cada vez mayor que pagarán las generaciones futuras, porque con lo que pagamos las actuales no hay dinero suficiente para financiar lo que el Gobierno regional pretende gastar. Desde ese punto de vista, pelear por la inclusión o no de determinadas partidas es un sarcasmo que solo tiene un valor simbólico, porque, se compren o no viviendas para los inmigrantes ilegales, la bancarrota de las cuentas públicas de esta región va a seguir siendo igual. Somos una comunidad autónoma sin futuro, cuyo desastre financiero ya solo depende de que Feijóo gane las elecciones y nos pague una deuda histórica como los socialistas hicieron varias veces con las autonomías de su cuerda, especialmente Andalucía. De lo contrario, el desastre se irá acumulando año tras año sin solución de continuidad.

La aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es una buena noticia... para los políticos que los van a gestionar. Ellos se felicitan porque hemos batido todas las plusmarcas anteriores y, en 2026, el Gobierno regional se va a pulir 6.700 millones de euros. Es realidad gastará unos 250 millones más de lo previsto, que es el déficit medio de cada año, porque las cuentas tienen inflados los ingresos y falseados los gastos, como hacen todos los organismos públicos en mayor o menor medida. Alegrarse de que la economía privada regional va a destinar esa millonada a financiar al ente autonómico es un alarde de masoquismo que, sin embargo, está muy extendido, pues la gran mayoría de los ciudadanos está convencida de que cuanto más dinero tenga el Gobierno murciano, mucho mejor para todos. Ya despertarán.

La buena noticia es que bajan los impuestos en los tramos autonómicos, un elemento que, aunque de escasa entidad a efectos individuales, sí envía una potente señal a los inversores que sitúa a Murcia como un destino atractivo para la creación de nuevos negocios. La izquierda rechaza estos planteamientos porque su modelo es que los gobiernos tengan cada vez más dinero y los ciudadanos dependan cada vez más del subsidio estatal. En Murcia se hace lo contrario y eso es siempre positivo, pero insuficiente para adecentar una contabilidad pública que hace agua por todas las crujías del sistema.

Aquí, o mejora el sistema de financiación autónomico o la ruina va a seguir agravándose a pasos agigantados. Pero esa es una cuestión que trasciende las fronteras regionales para convertirse en un asunto de Estado.

Rajoy tuvo dos legislaturas para hacer algo al respecto y, como buen gallego, prefirió no meterse en ese berenjenal. A ver lo que hace a partir de 2027 el otro gallego, si es que llega a gobernar.

