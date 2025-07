Arte egipcio, Venecia y la Hacienda Pública

TELLADO CAE BIEN. Ha hecho bien Feijoo en nombrar portavoz del PP a Tellado. Es un hombre simpático, afable, un político atractivo capaz de crear simpatías a su alrededor. Es el tipo clásico que le cae bien a todo el mundo y que animará la imagen del PP, siempre tan seria y circunspecta hasta ahora.

NO SE VA. La verdad, no entiendo cómo Pedro Sánchez no abandona el buque del poder y se retira a sus cuarteles europeos donde podría encontrar un buen trabajo quizás incluso en algún destino de la Unión Europea. Eso le proporcionaría además un alejamiento de estas tierras españolas donde la mayoría de sus habitantes nos hemos quedado con la boca abierta viendo cómo tres tíos se llevaban las perras mientras Sánchez vivía en la inopia o sabía algo pero no quería enterarse de ‘na’. El presidente está ya tan quemado políticamente que no se comprende cómo es que sigue ahí, haciendo congresos, tócate la flor, María.

SON FLATULENTAS. Un hombre mayor, por teléfono, andando por la calle: «No, Lola, habichuelas, no, que hoy tengo la partida de dominó con los amigos» (se ríe).

OPOSICIONES RARAS. Es muy extraño lo que ha ocurrido con las oposiciones a Secundaria. Una cantidad así de suspensos no es nada normal. Y hablo por experiencia, como opositor primero y como miembro de un tribunal después, donde actué como presidente. Precisamente en esa convocatoria, el problema de mi tribunal fue el que había muy pocas plazas y muchos opositores perfectamente preparados y con notas altas que se tenían que quedar fuera por falta de plazas. Con todos mis respetos para los tribunales que han actuado, no entiendo qué tipo de examen han preparado para que tantos opositores no sean capaces de alcanzar no ya una nota alta, sino ni siquiera un aprobado. Y el que preparamos nosotros para Inglés en aquella convocatoria no fue nada sencillo. Un ejemplo, el texto que utilizamos como base del examen escrito era de la novela A confederacy of dunces, de John Kennedy Toole, escrita en inglés americano, lleno de difíciles giros y con un vocabulario muy ‘slang’ (coloquial). Y lo aprobó mucha gente, aunque sin plaza, claro. Quizás es que los opositores ahora estudian menos. No sé.

SERIES RARAS. He terminado de ver dos series esta semana. Una es española, Desaparecido. ¿Qué quieren que les diga? Poca cosa. Lo mejor para mí los paisajes y lugares donde está ambientada, en el País Vasco, una belleza. Los actores, ni fu ni fa, aunque al menos son jóvenes, y el guion, más visto que el TBO. La otra que sí he visto con interés es la tercera temporada de El juego del calamar. Entiendo el éxito internacional que ha tenido porque lo que se ve es muy bestial, pero también tiene su cosa de crítica social y de análisis psicológico de la naturaleza humana y está muy bien dirigida. Es verdad que es muy coreana, y que eso te produce la idea de que nosotros, los occidentales, no haríamos algo así, pero hay un mensaje en la última secuencia que nos dice lo contrario. A mí me ha divertido.

MÁS COMPLICADO REUNIRSE. Unos hombres mayores hablan en la entrada de un local social del centro de Murcia. Uno dice: «He leído en un periódico que Otegui ha declarado que Santos Cerdán ha sido el interlocutor más importante en las conversaciones y acuerdos entre Bildu y el PSOE». Otro de ellos añade: «Pues ahora, como no vaya a hablar con él a la cárcel…»

OPTIMISTA. (Pueden leerlo en la prensa especializada). Para ir pagando los 850.000 euros que debe a la Hacienda Pública, Bertín Osborne ha pedido hipotecas que terminará de pagar en el año 2053. Como tiene 70 años, esto quiere decir que se quedará libre de deudas a los 98. Tendrá que cuidarse.

MUSEO INABARCABLE. Parece que están teniendo problemas con la inauguración del nuevo Gran Museo Egipcio de El Cairo. Es enorme y no consiguen acabar de asentar la colección y abrirlo definitivamente al público. La verdad es que ya el museo viejo era un caos. Imposible abarcar la tremenda colección que albergaba. Un amigo me dio un consejo para visitarlo que fue muy efectivo: ir directamente a ver las obras y los objetos que hubieses señalado previamente en un plano, y moverte de un punto a otro mirando al suelo sin distraerte con esto o con lo otro. La razón es que hay tantísima cosa que jamás podrías abarcarla. Yo pasé allí dos días completos, y vi solo una pequeña parte de la colección, por cierto, inolvidable, genial, bellísima, del máximo interés.

PODER ADQUISITIVO. Todo el mundo habla de la boda de Jeff Bezos y del lujo y el tremendo gasto que ha producido. Entre otras dádivas, les ha regalado a cada uno de los invitados una cristalería típica veneciana. Pues que sepan que aquí mismo, en esta Región, a los invitados a una boda nos regalaron un juego de café para dos personas y el bajo-plato que teníamos cada uno en el convite con el nombre de los novios. ¿Hay poderío o no hay poderío? n

