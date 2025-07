Alerta por calor extremo y mal gusto

Pinterest / L. O.

«Sudar como un pollo», el otro día un amigo preguntaba por la red social X si alguien además de su madre conocía esta expresión. Al instante respondí, ya que en mi casa la hemos dicho toda la vida. «Aunque los pollos no sudan, la frase se refiere a la imagen de un pollo siendo asado, donde se puede ver la grasa y líquidos saliendo de su cuerpo». Así es como estoy desde hace un mes, literalmente. El Mediterráneo está a 30 grados, la temperatura media en la ciudad donde vivo no baja de los 36 de máxima y 27 de mínima; me paso el día sudando. Odio el aire acondicionado, pero al final tengo que morir en él. Nuestras ciudades son espacios de puro cemento recalentado sin apenas arbolado ni zonas verdes donde poder estar a salvo y respirar. El Ayuntamiento de Murcia este año ni ha colocado los toldos para amortiguar el calor en el centro; están más preocupados haciendo velas con olor a paparajote y chorradas por el estilo. Por si fuera poco, hace unos días en una tertulia de radio escuché: «Estamos en verano, estamos en Murcia. Los murcianos debemos estar acostumbrados, sufrirlo y tomarlo con humor». No hay nada peor que un negacionista con un micrófono, lo digo con humor.

Pero hoy no me quiero meter en berenjenales, ni darles el foco a los negacionistas climáticos. La llegada del verano tiene cosas maravillosas: las cervezas heladas, las verbenas de pueblo, la canción del verano, los amores apasionados, sentarse a la fresca, el reencuentro con amigos, puro hedonismo. Pero no todo es maravilloso; cuando llega el calor, los chicos se enamoran, como decían Sonia y Selena, y algunas chicas, entre las que me incluyo, salimos corriendo ante los outfits que algunos lucen en estas fechas. Antes de inmolarme, están leyendo una columna de opinión, la mía, y en esta ocasión estoy dispuesta a abrir varios melones referentes a los modelitos veraniegos que algunos se atreven a lucir. Alguien me puede explicar por qué muchos hombres llevan calzoncillos debajo del bañador. Debe ser una cosa incomodísima, necesito respuestas y razonamientos. Por otro lado, si no eres Pedro Pascal, ni se te ocurra ponerte un pantalón demasiado corto por mucha alerta de calor extremo; queda terrible. Qué decir de las chanclas por la ciudad; todos aquellos que las lleváis, imagino que tendréis quemaduras de quinto grado en las plantas de los pies gracias a las temperaturas que estamos soportando. Asúmelo, no vives en Caños de Meca. Pero no queda aquí la cosa, soy valiente, no me escondo y abro el melón definitivo, el de los collares en el cuello de los 2000, los pantalones pirata, las riñoneras o ir entero vestido de lino. Para esta gente la canción del verano es En el paraíso, de Mikel Izal; no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo entiendo que el verano es para romper con lo establecido, la formalidad, vestirse de manera divertida, desenfadada, pero hay una delgada línea entre esto y el mal gusto, por no decir la horterada; lo digo con humor y un poquito de verdad, pero qué sabré yo. Dicho esto, me reservo hablar de las camisas festivaleras de manga corta y las sandalias masculinas. Lo dejo para otra ocasión.

Ahora estamos en Infierno; es la nueva estación del verano en Murcia, se caracteriza por sudar como pollos todo el rato. Cuando llegue octubre, llegará el verano que nos suele durar hasta diciembre. Me produce inquietud que normalicemos los 35 grados y que nuestros gobernantes no sean capaces de repensar la ciudad para que sea un lugar más habitable y respirable, con espacios verdes, con árboles. Yo soy capaz de aguantar el mal gusto con tal de que seamos capaces de concienciarnos de que esto no es normal y no hay que tomarse las alertas de calor extremo con humor.

Abajo sudar como pollos y los pantalones pirata. Pásenlo lo mejor que puedan y mucho ánimo.