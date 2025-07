Carta abierta de un cura a la Fiscalía de menores

Estamos muy preocupados y preocupadas por la situación de los menores no acompañados en nuestra Comunidad Autónoma de Murcia, porque se está deshumanizando a niños y niñas de tal manera que se les está catalogando como seres malvados y delincuentes, y esto lo está haciendo el Gobierno Regional, que ha asumido esta consideración tan miserable e inhumana por el chantaje aceptado para aprobar unos presupuestos que están manchados de indecencia moral y que nos producen tristeza, sufrimiento y una inmensa indignación, en este caso, desde mi fe en Jesucristo y perteneciente a la comunidad católica. Es obvio que el Equipo de Gobierno ha corrompido su alma de servidores de la Constitución Española, de los Derechos Humanos y de su propia conciencia.

Por eso, me dirijo a la Fiscalía de Menores, omito el nombre, pero esta carta abierta va dirigida personalmente a quien ostenta la coordinación y su equipo de esta fiscalía, para que actúe teniendo en cuenta todos los precedentes que estamos recibiendo de una manera abierta y pública, sin escrúpulo alguno, sabiendo que una función de esta fiscalía es proteger a los menores, y entiendo que proteger también el ámbito preventivo ante determinadas noticias e informaciones.

Los precedentes son: cerrar el Centro de Menores de Santa Cruz porque hay menores no acompañados, es decir, echarlos; se supone que iban a vivir en unos pisos que la Consejería de Política Social había publicado para comprarlos, pero esta compra se ha anulado. Pregunta: ¿qué van a hacer con estos menores no acompañados? Por último, se pretende como intención manifiesta expulsarlos de Murcia y que regresen a sus países vulnerando todas las leyes y la ley que emana de la propia humanidad.

Por eso, en nombre de Dios pido a la Fiscalía de Menores que actúe de oficio y requiera la información pertinente para saber qué pretenden hacer con estos menores no acompañados y advertirles que la vulneración de sus derechos conlleva procedimientos judiciales.

Como Fiscalía de Menores no podéis manteneros al margen de una manera pasiva, sino que se requiere una actuación preventiva porque la defensa de estos menores no acompañados exige su protección ante cualquier amenaza y, en este caso, una amenaza deshumanizadora que es real y pública. No estaría mal que le mandarais a la Consejería de Política Social cuáles son sus funciones con los menores no acompañados, advirtiendo de que cualquier vulneración de sus derechos supone actuaciones judiciales, además de preguntarle qué va a hacer.

