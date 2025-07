Yolanda resucita a Ozores

Yolanda Díaz se parece cada vez más a Antonio Ozores. Y saben: aquel actor de extraordinaria facundia que, sin embargo, no decía algo que resultara comprensible. Y todo expresado con acompañamiento de efectista gestualidad, pertrecho de convicción e inapelable seguridad. El público reaccionaba con risas ante aquellos discursos, pues los identificaba fácilmente con un recurso cómico. Ozores era un actor cómico, y hacía su trabajo.

Yolanda, sin embargo, no es actriz cómica, sino vicpresidenta del Gobierno. Por eso contenemos las risas. Sabemos de antemano que su intención no es la comicidad. Pero interpreta su papel como si lo hubiera aprendido de la escuela de Ozores: habla y no dice nada, se desvía y quiere volver, pero ya no se acuerda de por donde iba, mete morcillas para simular que prosigue el relato, se pone solemne para compensar la nadería, añade unas gotas de yoísmo, da un par de vueltas por los cerros de Úbeda y como no sabe ni lo que está diciendo, concluye con «en este país». Cuando Yolanda dice «en este país» podemos descansar de su retahíla.

Yolanda se distingue del común de los políticos que ofrecen respuestas evasivas en que éstos suelen contestar a las repreguntas de los periodistas con las mismas frases de la primera ocasión, en plan diálogo circular. Pero lo de Yolanda es otra cosa: contesta a las preguntas y a las repreguntas con gran despliegue y variedad verbal, pero sin conexión sintáctica o conceptual, ni asomo sobre el asunto en cuestión, y por si alguien lograra entender algo dice una cosa y su contraria en el mismo párrafo para desquiciar a la maldita hemeroteca.

Ella representa, si traducimos bien su suajili, la parte decente de un Gobierno corrupto al que, sin embargo, no está dispuesta a dejar caer. Y está muy indignada por el caso Cerdán, pero porque el PP quiere aprovecharse del caso Cerdán. En este país.

Como aquello de Unamuno de «que inventen ellos», Sánchez le grita a Trump que inviertan ellos. En armas. Franco dijo una vez: «Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos». Y hasta hizo que se imprimieran pancartas, que pareciera ocurrencia espontánea y popular, para acudir a las manifestaciones. Occidente repudiaba al autócrata. Duró poco la repulsa.

Sánchez no grita «si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos». Más bien asegura que ‘a OTAN cosa mariposa’. A Sánchez, en su peor momento, le ha salido lo que todo gobernante sueña: un enemigo exterior. Trump ataca a Sánchez y a España y eso cimenta simpatías para el presidente del Gobierno, que está faltito de ellas.

España no puede gastar cada año el equivalente a más de la mitad del dinero de las pensiones en pistolas. No es razonable. Pero Trump quiere que le compremos las armas a él, a Estados Unidos para así levantar su economía. Rutte, el secretario general de la OTAN, actúa como un comercial de una empresa de armas de USA, tratando de vender. Es un pelota de Trump, con mensajitos laudatorios. No es que España no cumpla sus compromisos, es que ese no era el compromiso. Lo pactado era el dos o el tres. Históricamente, España no ha cumplido nunca esos acuerdos.

Sánchez ha salido desplazado en las fotos, o sea, protagonista. A lo mejor se ha cargado la posibilidad de ser en un futuro secretario general de la OTAN. Pese a esta postura, que puede cohesionar al bloque de la investidura, está la posición de Podemos, que destila ácidas críticas faltonas a Sánchez acusándolo de mentir. Parecen impermeables a la realidad. Feijóo no aclara si gastaría o no el 5% del PIB en Defensa y en lugar de esperar a que el Gobierno le caiga (cuando el enemigo se equivoca o está en apuros no hay que distraerlo) organiza un acto para arremeter contra la subida del salario mínimo, cuestión ideal para echarse encima, en contra, a un montón de gente. En paralelo, Ayuso, de gira en USA, declara que su Gobierno es proamericano. Muy patriota.

