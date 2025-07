Reforma judicial sospechosa

Una reforma judicial siempre es sospechosa, pero mucho más cuando el secretario de Organización del partido que la promueve ha entrado en la trena, y quien lo precedió está a las puertas. Y cuando la esposa y el hermano del presidente del Gobierno están siendo investigados en sendos juzgados.

Diríase que este contexto no es el más adecuado para que el Ejecutivo proceda a retocar los cimientos del sistema judicial, pues es legítimo pensar que actúa llevado por sus propias circunstancias, y que en ese sentido es juez y parte. El proyecto de reforma se produce, además, a renglón seguido de que las investigaciones en torno al Gobierno hayan sido respondidas por el presidente y algunos de sus ministros con acusaciones explícitas de lawfare, en una insólita reacción, comparable a la consideración que el sistema judicial húngaro merece para el ultraderechista Viktor Orban. El poder político no tiene color cuando se trata de neutralizar las instancias a que cabe el deber de controlarlo.

Casi cincuenta años después de la Constitución y tras sucesivas reformas del sistema judicial para intentar someterlo al control político en una inversión perversa de la independencia de los poderes del Estado, todavía se sigue queriendo hacer creer, si la acción de la Justicia afecta al ámbito progresista, que los jueces son herederos del estamento franquista, como si la vocación por esa carrera respondiera a algún designio de clase o ideológico. Por tanto, habrían de someter sus trabajos a la iniciativa de los fiscales, que pertenecen a un cuerpo jerarquizado cuya cúpula decide el Gobierno, y ya vemos con qué tino a la vista de los trajines del actual fiscal general y de la orientación de sus antecesores.

La reforma que necesita verdaderamente la Justicia y que exigen sus potenciales usuarios, es decir, todos los ciudadanos, consistiría en el incremento notable de su financiación y la extensión de sus infraestructuras. Y que los bolaños de turno alejen sus sucias manos de ella.

Como aquello de Unamuno de «que inventen ellos», Sánchez le grita a Trump que inviertan ellos. En armas. Franco dijo una vez: «Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos». Y hasta hizo que se imprimieran pancartas, que pareciera ocurrencia espontánea y popular, para acudir a las manifestaciones. Occidente repudiaba al autócrata. Duró poco la repulsa.

Sánchez no grita «si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos». Más bien asegura que ‘a OTAN cosa mariposa’. A Sánchez, en su peor momento, le ha salido lo que todo gobernante sueña: un enemigo exterior. Trump ataca a Sánchez y a España y eso cimenta simpatías para el presidente del Gobierno, que está faltito de ellas.

España no puede gastar cada año el equivalente a más de la mitad del dinero de las pensiones en pistolas. No es razonable. Pero Trump quiere que le compremos las armas a él, a Estados Unidos para así levantar su economía. Rutte, el secretario general de la OTAN, actúa como un comercial de una empresa de armas de USA, tratando de vender. Es un pelota de Trump, con mensajitos laudatorios. No es que España no cumpla sus compromisos, es que ese no era el compromiso. Lo pactado era el dos o el tres. Históricamente, España no ha cumplido nunca esos acuerdos.

Sánchez ha salido desplazado en las fotos, o sea, protagonista. A lo mejor se ha cargado la posibilidad de ser en un futuro secretario general de la OTAN. Pese a esta postura, que puede cohesionar al bloque de la investidura, está la posición de Podemos, que destila ácidas críticas faltonas a Sánchez acusándolo de mentir. Parecen impermeables a la realidad. Feijóo no aclara si gastaría o no el 5% del PIB en Defensa y en lugar de esperar a que el Gobierno le caiga (cuando el enemigo se equivoca o está en apuros no hay que distraerlo) organiza un acto para arremeter contra la subida del salario mínimo, cuestión ideal para echarse encima, en contra, a un montón de gente. En paralelo, Ayuso, de gira en USA, declara que su Gobierno es proamericano. Muy patriota.

