Rectificar a veces es de sabios, otras de cobardes

Acabo esta sección de Escaño Cero, Fernando, advirtiéndote sobre los discursos de Vox. Sí, este es el último artículo de esta columna que, durante seis años, me ha permitido asomarme semanalmente a la gestión de tu gobierno. Fue en junio de 2019, recién acabadas las elecciones autonómicas, cuando recibí una llamada de Ángel Montiel -a quién siempre agradeceré esta oportunidad- invitándome a participar en un proyecto interesante junto con el entonces líder de ‘Somos Región’, Alberto Garre.

Se trataba de comentar un tema de política regional desde dos puntos de vista diferentes, publicados de forma simultánea en la misma página. La cuestión, por lo que fuera, no cuajó y, después de algunos reajustes, terminó consolidándose en esta columna de los miércoles.

Hoy ya no me dirijo a ti desde el Escaño Cero, sino desde el escaño que ocupó anteriormente, en representación de Izquierda Unida, mi compañero y amigo José Antonio Pujante.

Ahora, desde la cercanía que propicia este escaño de la esquina izquierda del hemiciclo, se aprecia en los debates toda la crudeza de la cínica y calculada estrategia de Vox, que aboga por el capitalismo más salvaje, sin reglas, a la vez que abomina del papel garantista de derechos que debe jugar el Estado. Todo desde una falsa lógica, desde un falso sentido común que presenta la realidad como un caos casi apocalíptico y cuya única solución es Vox.

De lo que quería advertirte, Fernando, es de que tus discursos y propuestas cada vez encajan más en este marco de pensamiento. Hay ejemplos por doquier. Ya justificas con fría naturalidad lo del cierre del Centro de Santa Cruz, a pesar de no tener una alternativa residencial para estos menores. Y ahora acabas de rectificar la orden de tu consejería de Hacienda que delegaba en la consejera de Política Social la competencia para adquirir viviendas con destino a la acogida de menores, como te exige Vox, diciendo que «rectificar es de sabios y que no volverá a ocurrir». Antelo no solo te deja en evidencia, sino que te humilla: lo del cambio de modelo residencial como justificación del cierre de Santa Cruz no era creíble antes, ahora menos.

Acabo Escaño Cero, Fernando, pero seguiremos analizando las actuaciones de tu gobierno y lo que hay detrás de ellas. Será los lunes, en un artículo más extenso, en la sección ‘Pulso Político’ de este mismo periódico. Seguimos.

Suscríbete para seguir leyendo