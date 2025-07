La vuelta de Carabante

Tal vez haya quien se pregunte: ¿qué fue de José Ramón Carabante? Ya saben: quien iba a promover en Murcia la Fórmula 1 en los tiempos del consejero Pedro Alberto Cruz. Pues bien, el pasado domingo lo hallé (o me halló él a mí, puesto que me invitó) promocionando un nuevo proyecto: esta vez no va de coches, sino de bodas, o sea, sigue en actividades de alto riesgo.

Ha puesto su finca de Inazares, en el término municipal de Moratalla, al servicio de ese tipo de ceremonias, abierta también a convenciones empresariales y sociales de todo tipo. La convocatoria del domingo parecía un ensayo general, con más de un centenar de invitados, solo que sin novios. En ella se presentaba su colaboración con David López, de Local de Ensayo (uno de los establecimientos murcianos a punto de una Michelín), con divinos vinos y cava de Pedro Martínez (De Nariz). Nada puede salir mal con este equipo.

El problema que pueden tener los novios que decidan casarse en esa finca es que pueden perderse por sus múltiples estancias o que les dé tiempo a arrepentirse en el largo trayecto hasta el casoplón. La casa es, desde luego, impresionante (cuando digo impresionante quiero decir impresionante), y aunque parece concebida inicialmente para uso personal de su propietario, a quien probablemente el proyecto se le fue de las manos, lo cierto es que resulta muy adecuada para su actual destino, sin que falte una coqueta capilla.

Aunque el rito de los grandes bodorrios ha derivado hacia la horteridad (véase Jeff Bezos), el espacio de la finca, bautizada Maybri, es de un sorprendente buen gusto, con magníficos artesonados y profusión de obras de arte de primeras firmas, más una biblioteca de dos pisos, estilo british, con el catálogo completo de las más selectas editoriales, un toque insólito en buena parte de ese ámbito profesional. Más que para bodas, ve uno la casa para visitas guiadas que ilustren sobre nuestra historia reciente.

En fin, que lo que Carabante una no lo separe otra crisis.

