El mayor fracaso moral del Gobierno de López Miras

La semana pasada afrontamos en la Asamblea Regional el Debate sobre el Estado de la Región, una cita que debería ser clave para alcanzar consensos y trazar soluciones a los problemas reales de la gente que vive en nuestra Región. Sin embargo, López Miras utilizó esta ocasión exclusivamente para alimentar la confrontación y eludir sus responsabilidades.

La realidad de nuestra Región es incontestable. Después de ocho años bajo su gestión y treinta años del Partido Popular en el poder, la Región no avanza, retrocede. Más de medio millón de murcianos vive en riesgo de pobreza, con menos de 965 euros al mes; hay 122.000 niños que crecen en hogares que no pueden cubrir las necesidades básicas. Las cifras de precariedad laboral son alarmantes: casi la mitad de los trabajadores cobra por debajo del salario mínimo. Y esta situación dramática no es casual ni transitoria, sino la consecuencia directa de años de políticas ineficaces y falta de proyecto.

Que hayamos llegado a ver como algo normal el sufrimiento de tantas familias y niños es el mayor fracaso moral de la gestión de López Miras, y va a ser su legado.

Detrás de la burbuja que han creado a base de eslóganes, fiestas y eventos continuos, hay una realidad que viven y que sufren a diario los ciudadanos de la Región es muy distinta.

Su calidad de vida se estanca o retrocede. El paro juvenil, la temporalidad y la economía sumergida aumentan año tras año. Las mujeres siguen soportando brechas salariales injustas. Nuestros mayores cobran pensiones que continúan entre las más bajas del país.

Nuestra sanidad está al borde del colapso; la espera para las citas de los especialistas es de meses y para una cirugía todavía más, mientras se cierran plantas de hospital y consultorios. Hay más de 12.000 personas en las listas de espera de dependencia y el año pasado fallecieron más de 1.000 personas esperando las ayudas que no llegan.

Nuestras escuelas llevan años sufriendo recortes, con niños en barracones, centros con amianto y altas temperaturas insufribles. Y acceder a una vivienda digna se ha convertido en una misión imposible para los jóvenes y las familias con rentas medias y bajas.

Y con este panorama, López Miras ha decidido girar hacia la radicalidad, entregando su gobierno a las imposiciones extremistas de Vox, antes que optar por la centralidad y la moderación que le ofreció Francisco Lucas.

Con esa elección, se aleja de las soluciones que la Región necesita, que son incompatibles con la radicalidad de su acuerdo ultraderechista. López Miras ha aceptado el discurso ultra, que criminaliza a inmigrantes y a colectivos vulnerables, rompe el diálogo social y cuestiona avances consolidados en igualdad o sostenibilidad ambiental, incluyendo la protección del Mar Menor.

Nuestra tierra necesita otra cosa. Amplios acuerdos para la reforma del injusto sistema de financiación autonómica, garantizar el agua para siempre, la recuperación urgente del Mar Menor, una educación equitativa y de calidad, soluciones concretas para reducir las listas de espera sanitarias, facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la atención a la dependencia, entre otras cuestiones.

Frente a la deriva radical de López Miras, los socialistas apostamos firmemente por otra Región. Una Región más justa, inclusiva, verde e innovadora.

López Miras tiene que salir de su burbuja, dejar el espectáculo y la fiesta y aterrizar en la Región de Murcia real, que es muy distinta a la que el presidente nos pinta y gobernar todos y todas, y no solo no para los titulares de prensa.

Valentía es la diferencia entre una política útil y lo que el PP practica: el politiqueo vacío y el conformismo. Esa valentía es la que le demandamos al Gobierno regional y la que ofrecemos los socialistas para la Región de Murcia. Hay principios que no se negocian y hay derechos que no vamos a dejar que pisen.

No nos resignamos, porque amamos esta Región tanto como el que más y creemos que otra Región es posible. Porque la Región merece más y, desde luego, necesita más.

El Partido Socialista, con Francisco Lucas, siempre estará del lado del progreso de esta tierra y de su gente, poniendo la Región de Murcia por encima de cualquier interés partidista.

