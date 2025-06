La vida sigue igual en La Manga

La teoría del origen del universo, las ecuaciones de Navier-Stokes, si hay vida después de la muerte o ¿por qué el destino del Real Murcia está intrínsecamente ligado a la tragedia? Son algunos de los muchos enigmas que desafían la comprensión humana y que la ciencia aún no ha podido descifrar. Pero de entre todos ellos destaca, de manera muy significativa, la imposibilidad de acabar con los atascos en La Manga del Mar Menor durante los meses de verano.

He de reconocer que como uno peina alguna que otra cana, y además conozco varios trucos que me ayudan a minimizar las molestias, no es algo que me afecte habitualmente. Pero hace un par de domingos me dormí en los laureles y cuando desperté me hallé siendo penitente, nunca mejor dicho, de una procesión cuyos titulares eran el Santísimo atasco de la Calzada y María Santísima de la Paciencia.

Lo curioso, o mejor dicho lo indignante, es que durante las dos horas que tardó el cortejo procesional en realizar los más de siete kilómetros de carrera oficial; sí, han leído bien, 120 minutos para recorrer la distancia entre la Pirámide del Galán, origen del atasco, hasta Cabo de Palos, ¡y que caiga el cielo sobre mi cabeza y los dioses me castiguen si estoy levantando falso testimonio! no nos topamos con ningún agente de tráfico que regulase el peregrinar de los miles de cofrades que habíamos sacado la contraseña para participar en aquella procesión que, como es tradición, recorre el trazado urbano de La Manga todos los fines de semana del periodo estival.

Ordenar el tráfico de La Manga no ha sido un tema baladí y ha preocupado, desde que Manolo Escobar recorriera con su carro el otrora desértico y paradisíaco paraje del Monte Blanco o, Julio Iglesias cantara en el Hotel Entremares que La vida sigue igual, a todos los políticos que a lo largo de las últimas décadas se han desvivido, nótese la ironía, por cuidar de nuestra privilegiada y única lengua de arena. Pero como dice la canción La vida sigue igual y no hay manera de acabar con un problema, que por otro lado es intrínseco y consustancial a La Manga debido a su particular fisonomía.

Han sido muchas las medidas quirúrgicas que a lo largo de los años se han implementado para reordenar el tráfico de La Manga aunque la mayoría sin éxito. Sin ánimo de meterme en camisa de once varas, ingenieros y demás mentes preclaras muy doctas en la materia habrán decidido lo contrario, no sé por qué en caso de extrema necesidad, y siempre que las condiciones lo permitieran, no se utiliza como tercera vía de acceso o salida uno de los carriles del sentido contrario. La tarde de autos los carriles de entrada estaban prácticamente vacíos con lo que esa medida, más o menos habitual en otras latitudes, podría haberse implementado y hubiera agilizado, y de qué forma, el tráfico saliente.

Vivir en La Manga tiene estos inconvenientes ya que todo el mundo quiere y tiene derecho a disfrutar del paraíso. En el aire siguen promesas y proyectos como un gran aparcamiento disuasorio a la entrada, ampliar la línea del Feve Cartagena-Los Nietos a Cabo de Palos o la construcción de un moderno tranvía.

Ojalá pronto haya buenas noticias al respecto. De momento, la vida sigue y seguirá siendo igual.

