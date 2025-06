Solsticio en la City

Si viajar a Londres es interesante y gratificante casi siempre, hacerlo al comienzo del verano es un auténtico placer. Los días se alargan increíblemente, con dos horas más de luz de las que gozamos en España. Eso da para mucho durante el día. El centro de Londres rebosa de vida a estas alturas del año, y su oferta de sitios para ver, oír o comer, es tan abundante que en casi ningún sitio, excepto probablemente Trafalgar Square, se siente la presión incómoda del turismo masivo.

En mi programa no puede faltar una visita al barrio chino para degustar las exquisiteces del Dim Sum, esas empanadillas chinas cuya versión al vapor es la que me encanta, seguido por un pato crujiente dispuesto para ser envuelto en deliciosas obleas. Obviamente se puede comer lo mismo en Murcia, pero no rodeado del bullicio del barrio chino londinense. La experiencia sensorial es completamente distinta. El criterio para elegir restaurante entre la abundante oferta es claro: en el que mayor número de chinos en las mesas haya en ese momento.

No puede faltar un paseo por la City, o más bien por sus aledaños. En este punto recomiendo echar un vistazo a la programación del Barbican Center. Este verano se proyectan películas y exhiben diversos materiales gráficos sobre el fenómeno ‘queer’ en los años setenta, una década a la que no se ha hecho justicia en lo cultural y estético. En concreto, el cine de los setenta está repleto de obras maestras. Ninguna época como en los setenta se fundió el cine de éxito comercial con el de calidad. Y no, no asistí a ninguna proyección de cine gay de los setenta, pero sí pude disfrutar del restaurante del Barbican y su espléndida terraza, donde puedes comer con la cúpula de Sant Paul al frente y rodeado de los mejores ejemplos de arquitectura brutalista de esta parte de la ciudad.

Disfruto de la localización de la casa familiar en Croydon, un burrough del sur de Londres unido con el centro mediante un par de líneas de ferrocarril de alta frecuencia. El metro de Londres tiene tal capilaridad, que te puedes plantar en cualquier destino turístico en apenas una hora de trayecto. La verdad es que el invierno en Londres es duro, no tanto por las temperaturas como por la ausencia de luz. Por eso el contraste con esta época es espectacular y se disfruta tanto.

