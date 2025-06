El inversor inmobiliario cambia de destino

Hasta hace poco, los españoles éramos unos inversores más que conservadores, acojonados. Había inmensas cantidades de ahorro en cuentas sin remuneración. Hace unos años me contaba un directivo de Cajamurcia que su gran negocio era la gente que agradecía que sus ahorros no corrieran peligro, sin exigir nada más a cambio. Algunos de ellos, entre los mayores, sacaban el dinero físico cada fin de mes para poder contarlo y reingresarlo a continuación en su libreta de ahorro. No fue precisamente una ayuda que las grandes empresas llegaran a pagar por tener precisamente el dinero en el Banco, cuando los tipos de interés rondaban el cero absoluto o eran negativos.

Definitivamente, la gente con cierta cultura y con cierta capacidad de ahorro, optaba por los plazos fijos y, en los últimos años, por los Fondos de inversión que le proponía su Banco, que a su vez estaban clasificados por el nivel de riesgo que estuvieran dispuestos a asumir. La inversión favorita de los españoles desde hace décadas son las propiedades inmobiliarias, por ese este gobierno tiene amargados a más de un propietario por su manga ancha con la ocupación y la alquiocupación. Al fin y al cabo, la política social más barata para el Gobierno, es la que pagan los particulares de su bolsillo. La Ley de Vivienda significó un paso sin retorno en este sentido. Decenas de miles de viviendas se ha retirado del mercado residencial ante el temor de perder su posesión y las legítimas rentas que proporcionaban. Muchos de estos propietarios ganan menos que sus ocupas, porque tienen que pagar incluso sus suministros ante cualquier amago de vulnerabilidad, real o supuesta.

Esta situación en el mercado inmobiliario español (que se ha vuelto de alto riesgo por obra y gracia de este Gobierno) está alejando a los ahorradores de la inversión tradicional en una segunda vivienda para alquilar y complementar la pensión.

Los ahorradores patrios están descubriendo mercados inmobiliarios exóticos donde invertir con altas rentabilidades y alta seguridad (al menos no se espera que cambien las reglas de juego como aquí). Hablo de Dubái, República Dominicana y Panamá, los tres destinos estrella para invertir que brillaron con luz propia en el último SIMA. Eso, unido al fenómeno del crowdfunding a través de plataformas como Urbanitae, está atrayendo a un número creciente de pequeños inversores y ahorradores, que ponen su dinero a salvo de las veleidades populistas de este Gobierno. n

Suscríbete para seguir leyendo