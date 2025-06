El calor en las aulas es una emergencia

«Mamá, ¿por qué hace tanto calor en el cole y no podemos poner el aire?»

Esa pregunta, tan simple como desgarradora, se la hizo un niño de seis años a su madre la semana pasada. Ella me la contó con rabia y tristeza. ¿Cómo se le explica a un menor que en su escuela no hay aire acondicionado porque las instalaciones no lo permiten, porque los ventiladores no dan abasto, porque la Administración no hace nada?

Esta escena no es un caso aislado. Está ocurriendo ahora mismo en decenas de colegios e institutos públicos de la Región de Murcia. Desde Mazarrón a Las Torres de Cotillas, desde Alhama a la capital, los termómetros en las aulas marcan temperaturas superiores a los 30 ºC. Los niños no pueden concentrarse. Los docentes no pueden enseñar. Las familias no pueden entender cómo es posible que esta situación se repita, año tras año, sin respuesta efectiva del Gobierno regional.

Desde el PSRM-PSOE venimos advirtiéndolo desde hace tiempo: el calor en las aulas no es una anécdota, es una emergencia. Es una cuestión de salud, de igualdad y de dignidad educativa. Y, lo que es más grave, es completamente evitable si existe voluntad política.

En octubre pasado, presentamos en la Asamblea Regional una propuesta clara, estructurada y viable para poner en marcha un plan integral de climatización en todos los centros públicos de la Región. Aprobada. Y hasta hoy, completamente ignorada por el Gobierno del Partido Popular. No hay calendarios. No hay inversiones. No hay respuestas.

La situación es insostenible. Niños que sufren mareos, angustia, agotamiento. Docentes que tienen que adaptar sus clases a la sombra o directamente suspenderlas. Padres y madres que protestan sin que nadie los escuche. Mientras tanto, el Gobierno de López Miras opta por el silencio, la evasiva o el «no es competencia mía».

Desde el PSOE de la Región de Murcia, liderado por Francisco Lucas, exigimos medidas urgentes:

— Instalación de sistemas de climatización sostenibles y eficientes.

— Reforzamiento de las infraestructuras eléctricas para poder utilizar equipos sin riesgos.

— Creación de zonas de sombra, ventilación natural, toldos y adaptación bioclimática.

— Protocolos inmediatos para modificar horarios escolares en olas de calor extremas.

Estas no son propuestas futuristas. Son actuaciones básicas, realistas, que ya están implementándose en otras comunidades autónomas. No hacerlo aquí no es una cuestión de dificultad, sino de desinterés político.

Porque cuando una clase se convierte en un horno, deja de ser una clase. Porque cuando el calor impide enseñar y aprender, lo que se vulnera no es solo la salud: es el derecho a una educación pública de calidad. Lo que estamos viviendo es una desigualdad climática dentro del sistema educativo.

Y volvemos al niño de seis años. A su pregunta. No queremos que esa madre tenga que seguir dando explicaciones que en realidad no tienen justificación. Queremos que pueda mirarlo a los ojos y decirle:

—«Ya no hace tanto calor, cariño. Porque al final, alguien hizo lo correcto.»

Ya es hora de hacer lo correcto.

Y eso solo será posible con un Gobierno regional que se tome en serio la educación pública y el bienestar de los que más la necesitan: nuestros niños y niñas.

Desde el PSRM de Francisco Lucas, seguiremos defendiendo una educación de calidad para todos y todas y protegiendo la salud de los alumnos y alumnas en las aulas. n

Suscríbete para seguir leyendo