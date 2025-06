Obras apócrifas

Por un momento, nos pareció estar escuchando la BBC diciendo que el Honourable Member of Parliament For Navarra, Santos Cerdán, había dejado su escaño tras descubrirse que estaba implicado en un caso de corrupción. Que el gesto de Santos Cerdán -cuando se descubrió todo el quilombo de las comisiones- de cesar en la militancia y abandonar el escaño, nos parezca algo extraordinario indica el vuelo rasante de los vencejos políticos que se pretenden aves de altas miras y salvadores de la patria. Y cómo el tal Santos —nada santo— ha alcanzado, brevemente, el devenir majestuoso de las águilas a las alturas del sol para luego precipitarse, ícaro pícaro, al suelo.

Luego ya los audios de whiskería y el puterismo en general nos han devuelto a una realidad que deja mucho que desear, sobre todo para el PSOE, partido en el que milito. Esta declaración de intereses viene al pelo para decir que mis compañeros militantes están cabreadísimos. Lamento decir que a Santos, Ábalos y Koldón les quedan otros chicos del montón, que se irán descubriendo en este goteo mediático de audios, porque tres pueden cabalgar juntos, pero para ese negociado, nunca solos. A esos chicos del montón, eso sí, hay que preguntarles, antes de señalarles la salida del partido y el camino al juzgado, quiénes eran sus amigos y que vayan tirando de la manta hasta que las cucarachas se queden sin edredón.

Yo no estoy cabreado, porque la naturaleza humana es así, sin que eso signifique que no haya que combatirlo. Quizás sí estoy un poco perplejo. Descubrir que tienes un secretario de Organización corrupto es una tragedia, pero descubrir dos parece descuido, señor Sánchez. Estoy parafraseando a Oscar Wilde porque son dos secretarios seguidos, pero para cuatro tesoreros imputados, así, de continuo, como ha tenido el PP, no sabemos lo que hubiera inventado el genio irlandés en su obra La importancia de llamarse Alberto, donde trata el tema de la corrupción y las dimisiones —o la ausencia de ellas— en una hilarante comedia sobre la reforma de una sede con dinero de la caja B.

Es cierto que el «y tú más» no sirve, pero que la sartén te llame cazo y te diga que o mafia o democracia te hace dudar si la respuesta que piensas que es correcta es la misma que ellos tienen en la cabeza. Cuando escuchas el modelo de regeneración democrática que proponen quienes fueron expulsados del Gobierno por corrupción, resulta que no es demasiado convincente el asunto, estando aún en cartelera la excelente obra Cinco horas sin Mazón, donde —spoiler— tampoco hay dimisiones.

Y al final de todo, te preguntas —como hipótesis que casi te puede costar la militancia—: ¿y si los votara? ¿Renunciar a todos los avances sociales, a las pensiones, al SMI y, con tanto por mejorar todavía, a cambio de este partido que gobernará en coalición con otro que considera, por ejemplo, a las personas LGTBIQ+ ciudadanos de segunda? ¿En coalición con un partido que ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas a una multa de 862.000 euros y que ha devuelto en seis transferencias, en un día —como si fueran bizums— un millón de euros, y se pretenden limpios? ¿Y sin dimisiones tampoco?

Yo creo que mejor seguimos con El poder del perro, porque para empezar el microcuento de Monterroso, donde descubrimos que nos despertamos y el dinosaurio cara al sol seguía allí, siempre hay tiempo.

