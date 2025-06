Día de chicos

Se han puesto de moda entre las élites masculinas los retiros o escapadas ‘wellness’, refugios de bienestar solo para varones, donde ellos pueden liberarse de los roles de género que desempeñan en su día a día y no tienen que satisfacer las expectativas de nadie. El Financial Times asegura que el ‘wellness’ es el nuevo símbolo de estatus entre los CEOs y ricos herederos, que ya no presumen de Lambo y jet privado, sino de retiros detox, test de sangre y meditaciones guiadas para calmar la ira. Un grupo de hombres disfrutan de un día de playa de Chingdao, China (foto de la autora).

Sábado 14. DEGENERADOS

Hipermasculinidad tóxica, incels, man spreading, man interrupting, mansplaning, bro culture, red flags… Las mujeres del siglo XXI hemos puesto nombre (aunque sea en inglés) a comportamientos masculinos que denotan una misoginia que antes pasaba inadvertida o, directamente, considerábamos normal.

No creo, como piensan algunos, que la lucha feminista deba retroceder ni un ápice en sus reivindicaciones porque, cuando menos te lo esperas, salen a la luz situaciones tan casposas y retrógradas que parecen más propias de la España de Paco Martínez Soria que del siglo XXI.

Domingo 15. PALABRAS TRAMPOSAS

Los medios de comunicación revelan nuevos y escabrosos detalles sobre ‘las prostitutas’ de Ábalos y Koldo. Resulta paradójico que, incluso cuando el foco pretende dirigirse hacia ellos, el lenguaje sigue orbitando en torno a ellas (las mujeres que venden su cuerpo) y no hacia sujeto de la acción: el que compra la carne.

Hay periodistas que, queriendo señalar a los responsables, se refieren a ellos como ‘puteros’, volviendo a nombrar al sujeto (el explotador sexual) por el ‘objeto’ que consume. El lenguaje nos muestra quiénes somos y, sobre todo, de dónde venimos: en la RAE ‘putero’ solo tiene un sinónimo, ‘putañero’; mientras que para la mujer que vende su cuerpo hay un sinfín de términos equivalentes.

Lunes 16. UN VI AL PI!

Koldo y Ábalos encarnan a la perfección el concepto de ‘viejo verde’, ese señor de la España tardofranquista que iba por ahí baboseando a las suecas en biquini. Pero lo curioso —y perverso— es que su conducta sigue el ‘flow’ de nuestro tiempo, en un ‘revival’ de aires latinos.

Anais, Jessica, Claudia, Nicole, Ariadna, Carlota… La lista de ‘señoritas’ que aparecen en sus conversaciones recuerda a un reguetón de Bad Bunny: «Me gustan mucho las Gabrielas, las Patricias, Las Nicoles y las Sofías. Me las vo’a llevar a toa’, pa un VIP, un VIP, que sonrían las que ya les metí».

Martes 17. HARÉN CAPITALISTA

En Sumisión, Houellebecq nos presenta una distopía ambientada en la Francia de 2022, donde las mujeres son apartadas de la vida pública y relegadas al hogar. En esta sociedad, un partido islamista moderado llega al poder con el apoyo de la izquierda y la derecha, y el islam se impone como religión dominante, no con violencia, sino a través de la seducción ‘natural’ de los hombres, que abrazan la poligamia y su renovada posición de dominio social.

Tras alcanzar un empleo de prestigio, chófer, propiedades y vacaciones en Las Maldivas, ¿qué le queda por conquistar al hombre occidental? La mujer se presenta entonces como el último y más refinado bien de consumo: el objeto sumiso y mercancía simbólica que mejor representa la exhibición de poder masculino.

Miércoles 18. EL HOMBRE-DOUGLAS

En su libro ¿Qué les pasa a los hombres?, Jessa Crispin analiza la crisis de la masculinidad a través de las películas de Michael Douglas de los 80 y 90: hombres asustados y desconcertados ante los cambios sociales de fin de siglo. En Wall Street, Douglas encarna la masculinidad corporativa: Gordon Gekko, el macho proveedor cegado por la codicia, el ‘criptobro’ original. En Instinto básico es el varón amenazado por la mujer independiente, sexualmente libre e intelectualmente superior. Mientras que ellas han cambiado radicalmente las expectativas sobre sus carreras, dinero e identidad, el hombre-Douglas sigue creyendo que el mundo tendría que adaptarse a él, porque le debe algo.

Jueves 19. PATRIARCADO PARA TODOS

Con todo, las mismas estructuras patriarcales que oprimen a las mujeres asfixian como una soga a los hombres, especialmente, a los más vulnerables económicamente. Según los últimos datos del INE, de cada cuatro personas que se suicidan en España, tres son varones, el 73,9% del total en 2023. Estudios sociológicos muestran que la correlación entre precariedad económica, desempleo y suicidio es especialmente acusada en ellos.

Viernes 20. BLOWIN’ IN THE WIND

«How many roads must a man walk down/ Before you call him a man?» (Bob Dylan).

