El rollo que no cesa

Ya me gustaría que lo que está pasando en nuestro país fuera tan elegante y estético como El rayo que no cesa de Miguel Hernández. Pero no, aquí no hay poesía que valga, sino rollo que no cesa, donde el rayo los está fulminando, y lo que queda por fulminar si es verdad todo lo que dijo Aldama, que hasta ahora lo está siendo. «Es un pequeño Nicolás, todo es mentira», se llenaban las bocas de los ministros y del presidente cuando empezó a rimar. En mis adentros pensaba: «Si lo han puesto en libertad por algo será», y a fe mía que está cumpliendo con su palabra y con sus pruebas, aunque estas últimas no hayan salido directamente de él, sino de las grabaciones de Koldo, que, o es muy tonto -que no lo es- o quería guardarse la espalda grabando hasta a su amigo, jefe e ídolo Ábalos. Lo grabó y ahora la UCO lo destapa. Supongo que, al verse esposado delante de su mujer e hija de tres años, decidió que él solo no se comía el marrón de las comisiones, sobre todo si el mandamás era otro -al parecer un tal Santos-, que encima el muy hijo… se quedaba con el dinero, según contaba. Ahora queda saber si el PSOE se beneficiaba de esas mordidas. Casi medio millón de euros por el soterramiento del AVE en Murcia. ¡Ya les vale! Con el tiempo que tardó en llegar ese tren y las batallas vecinales para que no llegara por la superficie. Ahora ya sabemos por qué se soterró.

En mi opinión, era tal el ánimo de lucro sostenido en el tiempo (delito continuado del artículo 74 del C.P.), que creo que se lo quedaba todo presuntamente el trío, aunque no pondría la mano en el fuego como otros y otras que se han quemado vivos. En cualquier caso, saldremos de dudas, no tanto por la auditoría externa que el presidente con cara de mustio nos dijo por la tele que iba a hacer -solo le faltó decir que sería Tezanos el que la haría-, sino porque la UCO y los jueces siguen investigando y descubriendo más delitos -bulos, dirían algunos.

Cada día, cada hora, cada minuto, aparecen más noticias que acorralan al Gobierno. Directamente por ser los autores de presuntas corrupciones aquellos que eran las manos derechas del presidente. Por lo que, como mínimo, una culpa in vigilando o in eligendo es patente que la tiene. O bien, indirectamente, por ser cooperadores necesarios esos partidos que sustentan al Gobierno para que siga en pie, aunque esté tambaleándose y como un junco doblándose según donde vaya el aire. Y por supuesto las empresas que corrompen. Decía el anterior viernes en mi artículo que no va a haber elecciones generales anticipadas porque Sánchez no quiere irse de la Moncloa y del Falcon antes del año 2027. Y tampoco iba a haber una moción de censura, porque los independentistas están como peces en el agua con Sánchez, pero ahora las cosas se le están poniendo tan difíciles que muchas tragaderas ha de tener -que las tiene- para seguir resistiendo.

Y, mientras tanto, la ley de amnistía a punto de ser convalidada en su mayoría por el TC en contra de lo que piensa la Comisión Europea, que ha presentado ante el TJUE un documento en el que señala que la misma existe como parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno y rechaza que tenga interés general para la UE. Ahora falta que el 15 de julio se reúna este tribunal europeo y decida sobre las dudas planteadas por cuatro tribunales españoles -el de Cuentas, la Audiencia Nacional, el TSJ de Cataluña y un Juzgado de lo Penal de Vilanova i la Geltrú- sobre su adecuación al derecho comunitario. Si el TJUE dice que la ley de amnistía aprobada por el TC vulnera el derecho de la UE, como el derecho comunitario goza de primacía en relación con el derecho nacional de cada país miembro de la UE, sería anulada. Lo único claro son dos cosas: la primera es que lo que decida el tribunal más alto debe acatarse; y la otra, que la ley de amnistía, sea o no constitucional, no cumple con la finalidad de toda amnistía, que es perdonar para reconciliar a un pueblo, sino que lo conseguido es justo todo lo contrario, encrespar al mismo, pues no entiende cómo se redacta una ley para beneficiar a unos pocos a cambio de que los votos de un partido, que no quiere ser español, permitan gobernar a una persona, que, cambiando de opinión, se somete a las exigencias de un prófugo de la justicia, entre otros.

Esa es la auténtica verdad, y todo lo demás son cuentos chinos o, mejor dicho, belgas.

