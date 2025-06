Joaquín Sánchez: Medalla al Mérito Civil, un reconocimiento merecido para una persona singular

«Gracias, buen hombre», «Hasta luego, buen hombre». Son expresiones que recuerdo de boca de mi abuela, a mediados del siglo XX, en que yo era niño, pero que han dejado de usarse, hasta desaparecer prácticamente del conversatorio habitual.

Después descubrí la existencia de una palabra en francés que recogía al pie de la letra aquella expresión, 'bonhomme', buen hombre, 'bonhomie', y que nuestro idioma no tenía, pero que ha terminado incorporando casi literalmente. Bohonomía fue aceptado por el diccionario de la lengua española, que la define como «Afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento».

En el caso que nos ocupa, esta cualidad le cuadra plenamente a Joaquín Sánchez, pero él le añade un componente más, que es el compromiso, pues a la afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento, Joaquín Sánchez le agrega su disposición a acompañar, ayudar y buscar salidas a las situaciones de injusticia social vividas por los menos favorecidos de esta sociedad, allá donde se encuentren: en un desahucio, en una prisión, en una exclusión por razón de inmigración, en unas condiciones de trabajo injustas e inhumanas… en un psiquiátrico. Este compromiso lleva pareja la denuncia de estas situaciones de injusticia ante instituciones que no siempre ven con buenos ojos que alguien les señale como responsables de las mismas. Por eso, personas como Joaquín ‘El Cura’ no son bien consideradas por las administraciones públicas de esta Arcadia que habitamos, que son juzgadas con calificativos que no voy a explicitar para no empañar esta hermosa jornada.

Porque a la bohonomía y al compromiso, Joaquín Sánchez añade la no sumisión y la denuncia amable, pero clara, le pese a quien le pese. Y que ha llegado a explicitar en un breve mensaje en el que ha confesado su ‘sueño’: «Porque veo a mucha gente sufrir de aquí y de allí, un sufrimiento provocado y que nace de ese corazón lleno de ambición, de poder, avaricia y codicia, sin que importe la vida de las personas, los pueblos y las naciones. Sueño con que algún día el grito de los niños y niñas no sea porque la muerte les rodea, les amenaza o la conocen. Sueño con que algún día la fraternidad universal y los derechos humanos serán una realidad. No quiero dejar de soñar con los ojos abiertos, porque siempre hay alguien que espera tu abrazo y tu solidaridad».

Es de agradecer el reconocimiento de esa labor de Joaquín Sánchez en tantos frentes, con la entrega de esa Condecoración al Mérito Civil que ha realizado la Delegación del Gobierno en representación del Gobierno de España, junto a otras cinco personas ligadas a la Administración del Estado.

Lo digo en nombre propio, pues a Joaquín me unen viejos lazos de amistad familiar, y en nombre de uno de los colectivos sociales que ha contado con su apoyo en sus momentos críticos, la Plataforma Pro Soterramiento. ¡Qué Misas de Gallo para celebrar alguna Nochevieja al pie de un paso a nivel en Santiago el Mayor ya desaparecido vienen a mi memoria!

Gracias, Joaquín Sánchez, el cura comprometido.

Suscríbete para seguir leyendo