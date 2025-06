Ya sabes cómo de cuesta arriba se me hace recoger la mesa después de cenar, y lo que me gusta amenizarme tan odiosa tarea con alguna película que me la haga más liviana. El otro día estaba de suerte y mira por dónde, salió en la pantalla Doce hombres sin piedad. En cuanto vi a Henry Fonda la reconocí. Es muy antigua, lo sé, ¡en blanco y negro!, pero absolutamente actual en lo que a la condición humana se refiere. Muy recomendable en los tiempos que corren.

La historia trata sobre los doce miembros de un jurado, que tienen que determinar si un chico, acusado de matar a su padre, es inocente o culpable. Naturalmente, la pena entonces era la silla eléctrica, así que poca broma.

Aunque aparentemente todas las pruebas incriminan al chico (el arma homicida, testigos antes, durante y después del suceso, y hasta la posible motivación de odio hacia el padre), Henry Fonda no lo ve claro.

Como te puedes imaginar, soporta con estoicismo las protestas del resto, que quieren irse de allí cuanto antes. Más aún cuando él no tiene una duda en concreto, y está claro que las pruebas le incriminan. Pero cree que antes de condenar a alguien a muerte, especialmente a alguien que tiene la vida por delante, hay que estar muy seguro de ello.

El resto no se sienten vinculados con su obligación de miembros del jurado. Para ellos, ese trabajo de cuestionar las pruebas lo tendría que haber hecho el abogado. Pero Henry Fonda insiste...,y poco a poco van rebatiendo cada una de las pruebas.

A mitad de la peli, alguien le pregunta a qué se dedica. Él contesta que es arquitecto, todos le miran con admiración. De vez en cuando suelto en voz alta, por si alguien lo oye, que los títulos y el conocimiento en general son un adorno en tiempos buenos, y una valiosa herramienta en los tiempos malos. Tener la cabeza amueblada no tiene precio. Y la disciplina, el rigor mental y físico de domesticar asignaturas u otro tipo de obstáculos, no se iguala con nada. Aquí asistimos a cómo el rigor técnico, junto con la catadura moral, consiguen llevar a buen puerto la tarea de ser miembro de un jurado que debe decidir sobre la vida de alguien.

Finalmente, el chico es inocente. Terminada su labor de jurados, cada uno sale por la puerta, en distintas direcciones, y sólo hay uno que llama a lo lejos a Henry Fonda para preguntarle su nombre. Acababa de salvar la vida del chico, y nadie sabía ni cómo se llamaba.

Terminé de verla con la satisfacción de pensar que acababa de asistir (otra vez) a la definición perfecta de ciudadano modélico. Ese al que todos deberíamos aspirar. El que hace lo que debe, sin esperar a que nadie se lo agradezca. Solo porque es lo que haría una persona honesta.

La apunté mentalmente en la lista de pelis que quiero que vean mis hijos, y, volviendo a la vida real, retomé con un poco más de ánimo mi ardua pero necesaria tarea de recoger la mesa. No salvé una vida, pero hice sin protestar lo que me tocaba.

