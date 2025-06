López Miras y el techo de gasto

¿De verdad era necesario, Fernando, que Luis Alberto enfatizara, como si los cielos se abrieran en ese momento, que «la cifra histórica y récord» de 6.755 millones de euros que alcanza este año el techo de gasto no financiero es fruto de -nada más y nada menos - «tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de tu rigor, de tu talante negociador y de tu voluntad conciliadora?».

Después de tu encumbramiento como ‘Teodoro El Grande’, no he visto arrogancia igual. El año pasado, aunque repitió la misma idea, lo hizo con menos empalago, afirmando que las previsiones macroeconómicas que sustentaban la propuesta de techo de gasto para 2024, «avaladas por la Airef y organismos internacionales», eran una «consecuencia directa de tu buena gestión».

Verás, en resumen, dichas previsiones macroeconómicas apuntaban a un déficit del 0,3%, una tasa de paro del 12,4% (-0,6 pp), un crecimiento del 1,8% y una deuda, según el informe financiero del presupuesto, de 12.289 millones. Nada de todo esto se cumplió.

El déficit fue del 1,1%; la tasa de paro no solo no bajó, sino que se incrementó hasta el 13,1%, superando en una décima a la de 2023 y abriendo la grieta con la media estatal. La deuda ya superaba la previsión del año en el primer trimestre y terminó incrementándose en 1.379 millones, la segunda subida más alta de nuestra historia autonómica después de la experimentada en 2012. Solo hubo un resultado positivo, a pesar de no acertar en la previsión: el PIB creció hasta el 4,1% frente al 1,8% pronosticado.

No obstante, este crecimiento, aunque superior a la media estatal en 0,7 (pp) hay que contemplarlo con mayor perspectiva. Desde la recesión que causó la pandemia, el PIB nacional ha crecido casi un 41%, mientras el regional lo ha hecho un 38%.

Vistas estas tremendas desviaciones estaba convencido de que en el debate del pasado viernes sobre el techo de gasto para 2025 se iban a analizar las causas de tamaño desatino de tu buena gestión para no repetir, o al menos paliar, esta falta evidente de visión macroeconómica.

Para mi sorpresa, veo que se ahonda en la estrategia de alabarte hasta el ridículo y, además, se insiste en previsiones como un déficit del 0,1% cuando la Airef ya anunció en su informe de abril pasado una previsión del 1,6% (dieciséis veces mayor que tu previsión). En fin, así nos va, alabado Fernando.

