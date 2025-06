El valor de la palabra dada, otra forma de hacer política

Estos días, los ciudadanos de la Región vuelven a ser testigos de algo insólito: que un partido y su líder político cumplan con su palabra. Pero, señores, eso es Vox y así es José Ángel Antelo Paredes. Los que trabajamos con él le conocemos perfectamente. Los que negocian con él también. Y ahora son los ciudadanos y la sociedad civil los que están viendo el respeto y el valor que damos a los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

La mayoría de las personas que conformamos Vox tenemos una carrera profesional fuera de la política, a la que volveremos sin problemas cuando corresponda. No es nuestro fin perpetuarnos en política ni alargar nuestra estancia más allá de lo debido. Nosotros vinimos a servir por vocación, no por necesidad, y eso nos da la libertad de defender con fuerza los valores y los intereses de los ciudadanos, nos hayan votado o no.

Por lo tanto, cuando decíamos que apostábamos por la industria, que apostábamos por la formación especializada y por la creación de empleos de calidad, no eran palabras vacías. Prometimos que «si de nosotros dependía aprobar los presupuestos de este año, habría inversiones reales en Cartagena en favor de la industria del metal y naval, y en Yecla en favor de la Industria del mueble y la madera».

Cuando decíamos que había que reducir el gasto público innecesario, lo decíamos en serio. No podemos seguir sangrando a impuestos a trabajadores, autónomos y empresarios para regar a base de subvenciones interesadas, a aquellos que deberían hacer de contrapeso al poder político. Los ciudadanos necesitan medios de comunicación libres, sindicatos libres y patronales libres para que defiendan los intereses de esta Región; por lo tanto, hemos pedido que se reduzcan las partidas presupuestarias a estos efectos.

Durante nuestra etapa en el Gobierno de coalición trabajamos en la realización de proyectos que llevaban mucho tiempo siendo reivindicados en la Región, como son: el proyecto de ampliación del tranvía a toda el Área Metropolitana de Murcia, el proyecto de construcción de un nuevo Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad y la ejecución del convenio marco para el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. Todos ellos compromisos con la ciudadanía que deben dotarse de presupuesto para su ejecución y finalización.

Otros compromisos ineludibles que forman parte del pacto de presupuestos son: la lucha frontal contra la inmigración ilegal y las mafias del tráfico de personas causantes de tantas muertes en el Mediterráneo; y la defensa del sector primario — agricultura, ganadería y pesca — con la consiguiente derogación o modificación de leyes como la Ley del Mar Menor o normativa del Pacto Verde que tanto dañan nuestro motor productivo.

Estos y varios puntos más componen el acuerdo que Vox y José Ángel Antelo presentaron al Partido Popular de la Región de Murcia para la aprobación de los presupuestos. Acuerdos y compromiso que se tienen que cumplir, y aquellos consejeros que incumplan el pacto firmado con Vox, deberán dimitir y, si no dimiten, pediremos su cese.

Todo esto llega como una grata sorpresa para muchos ciudadanos que llevaban reivindicando históricamente muchos de estos 20 puntos, porque están acostumbrados a las promesas vacías y recurrentes del Partido Popular. Pero Vox no es así, José Ángel Antelo no es así.

Nuestro respeto a la palabra dada y nuestro respeto al ciudadano marca un antes y un después en la manera de hacer política. Somos el único partido que ha demostrado poco apego a los sillones y mucho valor al compromiso adquirido con nuestros votantes, tal y como demostramos cuando nos salimos de todos los Gobiernos autonómicos por el incumplimiento por parte del Partido Popular en cuestiones de inmigración ilegal.

Por eso, cada día se hace más evidente que Vox es de ‘extrema necesidad’ para una Región gobernada durante tantos años por el PP. No solo por los logros que hemos conseguido, también por ser el muro de contención a la implantación de políticas socialistas que el PP seguiría implementando en contra de los intereses de todos los ciudadanos de esta Región, como han sido la Ley del Mar Menor, y toda la regulación eco-fanática del Pacto Verde y la Agenda 2030, que tanto daño están haciendo al sector primario y a la industria.

Queda mucho por hacer y muchas son las reivindicaciones históricas por las que pelear: la línea de ferrocarril histórica Chinchilla-Albacete hasta Cartagena y en Alta Velocidad, el puerto del Gorguel, acabar con la competencia desleal de productos extracomunitarios que no cumplen la normativa europea y, como no, un asunto tan vital para el crecimiento de nuestra Región, el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional que interconecte las diferentes cuencas.

Para conseguir todo esto y mucho más, hace falta coherencia y seriedad, defender lo mismo en todos los territorios, y eso solo es viable si gobierna un partido como Vox que cumple con la palabra dada. Pero para eso necesitamos contar con un apoyo masivo, decidido y valiente de la ciudadanía a nivel regional, nacional y europeo. El cambio es posible, en vuestras manos está.

