Grabaciones que dan ganas de vomitar

ES GRAVE. Me temo que Pedro Sánchez se equivoca si cree que con salir el jueves en rueda de prensa y pedir perdón ocho veces este asunto se termina. Tampoco discurre bien si piensa que este caso afecta solo al partido y no al Gobierno. Aquí hay caca para todos y se deben dar muchas más explicaciones, sobre todo en el Congreso, a fin de ver si los socios que apoyaban este Gobierno siguen haciéndolo o alguno da marcha atrás, es decir, que lo de someterse a una cuestión de confianza me parece de absoluta necesidad.

CORRUPTOS. Leyendo la transcripción de las grabaciones de Koldo, Ábalos y Cerdán sentía yo unas ciertas ganas de vomitar, así como si el estómago se me subiera a la garganta. Hablan de robar con tanta naturalidad como la que utilizamos ustedes o yo para concertar con la familia los recados de la casa y quién se encarga de cada cosa. Después de casi cincuenta años de democracia, parece que no tenemos más remedio que admitir que los casos de corrupción en la política española van con el paquete, que siempre va a haber alguno o algunos que van a intentar llevárselo crudo si tocan el poder.

ERAN ADMIRABLES. Todo esto me recuerda a los socialistas que conocí antes de que se muriera Franco, en 1973 y que ya lo he contado aquí alguna vez. Vivían materialmente escondidos o tratando de pasar desapercibidos, algunos habían estado en la cárcel después de la guerra y derrochaban nobleza y fe en sus ideales. Uno vivía en Los Nietos, otro en Los Barreros, otro en un barrio de Murcia ciudad, y me llevó a conocerlos mi amigo Enrique Escudero de Castro, que más tarde sería el primer alcalde democrático de Cartagena. ¿Qué dirían aquellos seres humanos que habían sufrido tanto por sus ideas al ver a esta gentuza robando?

ASQUEADOS. Un hombre habla con otros tres, el viernes, en la puerta del mercado de Verónicas tomando unos cafés: «Si cuando haya un debate, empiezan los unos a sacarles los ladrones al otro y viceversa, os prometo que no voto más». Otro dice: «Pues prepárate, porque esto va a ser una guerra de trapos sucios». Uno de los otros exclama muy bajito: «Qué asco, joder».

NOTA. Les aseguro que el viernes, cuando escribo esto, resultaba muy difícil hablar aquí de otra cosa que no fuera el caso de los políticos corruptos. Pero, vamos allá con los apuntes de esta semana que tengo apuntados en el teléfono.

YA ESAQUILATAR. Cuando vi que el chico con las notas más altas de la PAU en Murcia había sacado un 9,8 sobre 10, pensé en el profesor o los profesores que le hicieron bajar esas dos décimas al corregir sus ejercicios. ¿Qué encontrarían mal para bajarle una décima sobre diez puntos en un examen? Yo, que he corregido miles de ejercicios de alumnos no me lo puedo explicar. ¿Cómo se pone un 9,9, o un 9,8, de nota en un examen? ¿Por qué no ponerle un 10?

PENDIENTEDELTEMA. Me entero por la prensa especializada de a qué se dedica Mar Flores en cuerpo y alma para mantenerse joven y bella. Se trata de hacer meditación cuando se despierta, echarse un variado de cremas que tiene en un frigorífico en el baño, hacer ejercicio de entrenamiento cinco días a la semana durante horas, tomar suplementos alimentarios y estar al día de todo lo que sale para mejorar la apariencia aplicándoselo sin descanso, una vez seleccionado. También va la cosa de no tomar disgustos por nada, de no implicarse en cualquier cosa que le altere el ánimo. Y más. Estará guapa, pero, qué pereza, ¿no?

COMPRAFÁCIL.Una mujer mayor a otra, en una tienda de chinos: «Yo compro siempre aquí los cuchillos y cuando se ponen feos los tiro. De todas formas, son muy baratos».

serie . He visto una serie completa esta semana, es decir, que me ha gustado. Se llama Departamento Q y ya vi una primera versión que hicieron hace tiempo. Esta de ahora es buena, sobre todo por los actores. Oiga, hay que ver lo de los actores ingleses, todos son magníficos hagan lo que hagan. Además, está ambientada en Edimburgo y otras zonas de Escocia, que es uno de mis lugares favoritos del planeta. Se deja ver con interés, lo que se agradece.

POETA. Me tengo que comprar el nuevo libro de Eloy Sánchez Rosillo. El otro día, por casualidad, lo escuché en la radio leyendo un poema suyo bellísimo. Iba de la pluma de un pájaro que cae de una acacia bajo la cual él está sentado. Es un viejo recuerdo del que él mismo se extraña. Con esos tan sencillos mimbres elabora unos versos de esos que paladeas durante un buen rato y que se te quedan dentro apareciendo de ven en cuando. Espectacular, oiga.

Equipos de emergencias junto a un edificio dañado por los bombardeos de Israel en Teherán. / EP

TERROR. Israel bombardea Irán. Ya ha machacado Gaza y recientemente ha matado a gente en Líbano y en Yemen. Qué locura de sangre y muertos. Qué horror.

Suscríbete para seguir leyendo