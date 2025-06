El otro día me quedé hipnotizada viendo a un caracol trepar por el cristal. Contrario a su fama, me pareció ágil, casi veloz. Su concentración majestuosa, ajena al ruido del mundo, me hizo darme cuenta de que la invertebrada reptadora era yo: ansiosa, dispersa, paralizada por la multitud de microtareas que fragmentan mi atención.

Paula Vázquez y Yolanda Ramos acaban de contar que les han diagnosticado TDAH. Sin ánimo de frivolizar, diría que medio planeta podría recibir el mismo diagnóstico, sobre todo, por el uso enfermizo que hacemos de las redes sociales. En el siglo VI a.C., Esopo escribió la fábula de La liebre y la tortuga. Hoy, la moraleja ya no es que ‘la perseverancia triunfa’ sino que ir despacio (al ritmo humano y no el que imponen las máquinas) es el mayor acto de inteligencia. (Fotografía de la autora).

Domingo 8. ‘EPIC’ ALCARAZ

Son las 19:58, una hora más en la Península… y también en la Philippe-Chatrier de París. Carlos Alcaraz acaba de ganar la final más larga de la historia de Roland Garros: 5 horas y 29 minutos. Durante este maratón, me ha dado tiempo a cocinar espaguetis, comérmelos, dormir la siesta, asistir a mi clase de chino de hora y media y, cómo no, enloquecer de los nervios durante los dos últimos sets y el infartante ‘super tie-break’. Ha sido agónico. Ha sido épico. Y nuestro vecino de El Palmar nos ha regalado un día que no olvidaremos jamás. Qué orgullo de Murcia. Y qué poco afortunados —todo hay que decirlo— los comentarios de Álex Corretja: más cerca de Sinner que del español.

Lunes 9. TODO ES TRÁNSITO

¿Por qué uno fuma o lo deja, empieza una dieta o la rompe, toma medicación o la abandona, corre una maratón o se rinde al sofá? Por fe o por hastío. Porque hay días en que estamos convencidos de que todo lo bueno está por llegar, y otros en los que sentimos que lo mejor ya pasó. Porque el apogeo nos recuerda el declive, la victoria anticipa la derrota. Porque a veces amanecemos creyentes… y nos acostamos agnósticos.

Martes 10. MILLÁS

«No existe una frontera precisa entre el abatimiento y la euforia, de modo que resulta difícil averiguar cuándo se abandona un territorio para ingresar en el otro. Hay, asimismo, entre la alegría y la tristeza, un punto el que la alegría empieza a resultar triste y la tristeza alegre, lo mismo que en la desembocadura de los ríos el agua dulce se vuelve un poco salada y al revés», Juan José Millás, en este periódico.

Miércoles 11. RELAXED SUGAR DADDY

A pesar del despliegue militar que Trump ha ordenado contra los migrantes, esta semana Los Ángeles ha quedado eclipsada por otra ciudad norteamericana: Orlando. La ‘city’ que, gracias a nuestro José Luis Ábalos, se ha convertido en tendencia por la icónica camiseta con la que el exministro ha recibido a los agentes de la UCO en su casa de Valencia. Hace la friolera de 16 meses que Koldo fue arrestado, por lo que ese ‘relaxed fit’ de Ábalos es toda una declaración de intenciones, un ‘outfit’ que parece decir: «A mí que me registren».

Sin embargo, desprovisto de su traje y corbata, la estética del exalto cargo resulta casi obscena. La camisetita blanca se convierte, en este contexto, en una suerte de bata de hospital que apenas cubre las vergüenzas del que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes: una prenda entre lo trágico y lo ridículo, que revela a un hombre desnudo, expuesto y vulnerable. Y entonces, inevitablemente, resuena en mi mente su célebre lamento: «No tengo a naaaaaaadie».

Jueves 12. PERFIL

Santos Cerdán acaba de dimitir. Es curioso, porque ningún medio de comunicación destaca la formación laboral del ya exsecretario de Organización del PSOE: cursó un FP de electrónica. Lo menciono porque cuando se trata de ciertas políticas mujeres, su currículum se convierte en arma arrojadiza. A Irene Montero el juez Eloy Velasco le llegó a decir que «daba lecciones desde su cajero de Mercadona» (y eso que ella tiene carrera). Pero en política, como en la vida, lo más importante es dar el perfil y Santos Cerdán lo daba: hombre de mediana edad con traje, corbata y aspecto de destripaterrones con arteriosclerosis. Lo positivo es que ya puede unirse al exclusivo club de exaltos cargos con camiseta ‘casual’.

Viernes 13. CLARIVIDENCIA O PARANOIA

Él: «No es lo que dicen… es lo que les oigo pensar».

