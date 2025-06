Vivan los novios y viva la vida

Hace unos días hemos ido de boda. Te mentiría si te dijera que no sabía, desde hacía meses, que se casaba la hija de nuestro amigo. Y aunque hemos ido conociendo algún detalle del evento (pocos, ya sabes que los hombres vienen de Marte a la hora de saber ese tipo de datos) éramos muy conscientes de que nuestra condición de amigos de los padres devaluaba nuestro caché como invitados, así que sinceramente esperábamos consolarnos con fotos. Imagínate la sorpresa cuando supimos que sí que íbamos. Hace ilusión que tus amigos quieran tenerte cerca en ese día que es para celebrar.

Llegada la ocasión, pedí consejo a mis estilistas (mis hijas) y a mi madre (una opinión objetiva es necesaria en estas ocasiones) y entre las cuatro conseguimos un look que quedó tan chulo que creo que lo repetiré más de una vez. Ha sido de las veces que, al arreglarme, he pensado eso de que quizá sí tengo arreglo.

En otro orden de cosas, si tienes previsto algún evento, puedes llamar a la chica que cantó en la boda. Era un grupo completo, con un montón de instrumentos, pero la cantante solista destacaba. Y luego, si lo que necesitas es un presentador o un maestro de ceremonias, puedes directamente llamar al novio. Ahora no, estará de viaje. Pero te puedo asegurar por lo que vi y oí, en la boda, que ha nacido una estrella. Todo no cabe, así que sólo te diré que, al empezar el banquete (mejor dicho, cuando seguimos comiendo una vez sentados en las mesas, porque el festín había empezado mucho antes) dio un discurso muy, muy chulo. Tienes que ver que nadie absolutamente se movió de su asiento. El chico -Elías- no dijo nada que sonara a novedad, pero quizá por eso fue novedoso: dio gracias a su familia y a los amigos que le acompañaban en ese día, que efectivamente es el más importante de la vida para quien se casa, en el que se define en gran parte su destino, y por eso es de agradecer que te acompañen y te apoyen. Y dio gracias también a Dios, en general por todo, pero en particular por haber puesto en su camino a Inma. Me pareció un bonito gesto. No está mal reconocer públicamente que has dado con una chica buena y lista. Y, sin querer ser cursi, empiezan un camino muy bonito, pero no exento de dificultades, y dar con quien tiene todas las papeletas para ser un «alma de casa» (nada que ver con ama de casa) es tener un muy buen pronóstico para tener una vida en común.

La estampa era preciosa: el discurso del novio, el de las amigas de la novia, las sorpresas para los invitados -algunas muy originales, como un contestador para dejarles un mensaje-, con todo el mundo vestido para la ocasión, y cenando bajo las guirnaldas de lucecitas, invitaba a pensar que sin ninguna duda habrán alegrías y habrán penas, pero, para esta pareja, lo mejor está por venir. Nosotros felices de haberles visto dar su primer paso.

