Por cada cien personas hay al menos un psicópata

Mire a su alrededor, seguro que conoce a más de uno. O incluso usted puede serlo. ¿Qué pasa por la cabeza de un psicópata? Para saberlo exactamente habría que estar dentro de esa retorcida y calculadora mente. Son el rostro oculto de la frialdad emocional humana.

Imagino que será un sentimiento nulo de culpabilidad, seguramente pensando que puede hacer lo que quiera con tal de satisfacer su ego personal, sin pena ni remordimiento, muy al contrario, fortaleciendo con esta conducta su autoestima. Algunos autores estiman que los psicópatas conforman el 1 % de nuestra población. La Región de Murcia cuenta con un millón y medio de habitantes, haga las cuentas: 15.000 psicópatas, tantos como vecinos empadronados en Cehegín o Santomera. En España hay mas de cuarenta y nueve millones de habitantes, así que nos toca aguantar a medio millón de psicópatas.

Los estereotipos del cine nos han vendido a estos individuos como asesinos en serie o criminales despiadados, pero la realidad es más compleja porque están totalmente integrados en la sociedad y se desenvuelven a menudo tuteando cara a cara con el éxito social. Antes de conocer que una persona ha matado a sus padres teníamos la impresión de que era un ser encantador y muy amable, y lo es, pero con un trastorno grave y con mucha inteligencia.

Algunos alcanzan incluso posiciones de poder en ámbitos como la política y los negocios (ya estará usted pensando en más de uno), porque en ese círculo de relaciones y poder disfrutan, pero detrás de la careta se esconde un manipulador, sin remordimiento, que actúa en su propio beneficio sin importar el daño que le cause a los demás. El psicópata sabe que es un psicópata y disfruta sabiéndolo.

La relación entre los psicópatas y los asesinos en serie es muy estrecha. También hay muchas clases de los primeros y de los segundos, ya que no todos actúan del mismo modo ni con la misma intensidad. Podemos decir que los asesinos en serie son siempre psicópatas, no ocurriendo lo mismo a la inversa. Podríamos utilizar el símil del «camaleón» al hablar de ellos, por su camuflaje social, la incapacidad para evitar emociones humanas o la falta de preocupación por los demás. En este tema, mi admirado profesor Vicente Garrido es un gran estudioso.

Un psicópata es un individuo que sufre un trastorno de la personalidad asociado con un estilo de vida socialmente desviado y una tendencia a ignorar las reglas marcadas para superar un déficit de estimulación. Ese trastorno de la personalidad no impide que sea consciente de sus actos ya que los realiza libremente. Por eso, cuando cometen un delito son condenados, porque no son enfermos mentales. Su estilo de vida es socialmente desviado, aunque no siempre cometen delitos. De hecho, el psicópata ignora las normas sociales, observa que el sistema le marca unos límites que no está dispuesto a aceptar y por eso sube el listón de lo permitido para él. En definitiva, busca satisfacer su déficit de estimulación, pero para eso necesita participar en conductas peligrosas y que se aparten de las normas sociales, eso es lo que realmente le atrae.

Si analizamos las características del psicópata podemos encontrar, dentro de su personalidad antisocial, episodios agresivos desde su infancia, que vienen marcados por un ambiente desestructurado, estando presente esta experiencia traumáticaa lo largo de su vida. No es de extrañar que en la infancia hayan sido víctimas de abusos, crueldad, agresividad y rechazo paterno. Durante la juventud son muy egocéntricos y no siguen un estilo de vida acorde al modelo social normal, son inestables y egoístas. La impulsividad y la frialdad marcan su comportamiento agresivo ya que no se inhiben ante estímulos externos, aumentando así su grado de peligrosidad.

Son unos grandes manipuladores, distorsionando la realidad a las personas que les rodean, y para ello utilizan el engaño, se hacen pasar por buenos y que los otros sean los malos, para así ganarse la confianza de los demás. Buscan que la sociedad los enaltezca por sus actos. No sienten ningún remordimiento ni sentimiento de culpa. Por último, los más sofisticados y que realizan las conductas delictivas más graves, presentan un alto coeficiente intelectual.

Mire a su alrededor, seguro que conoce a más de uno. Incluso usted, sabiendo que yo le conozco, estará esbozando una sonrisa de satisfacción porque le estamos definiendo a la perfección.

Otro día les hablaré de la triada oscura, que en psicología se refiere a los rasgos de personalidad del narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía.