El saludo militar consistente en llevar la mano a la sien o la visera tiene origen en las lides caballerescas cuando alzaban la visera del yelmo para verse las caras. La genuflexión, signo de vasallaje, hunde sus raíces en el origen del Sacro Imperio. Por extensión se hace también ante los símbolos de la divinidad y sus ministros. El apretón de manos es más antiguo que el medievo, pero se extendió en tiempos de gente de espada para mostrar la mano desarmada.

La pasada semana, este diario dio cuenta del pacto entre PP y Vox para la aprobación de los presupuestos de 2025. Teniendo en cuenta las fechas, lo propio hubiera sido un acuerdo para los de 2026, pero, al parecer, y por lo laborioso de la tarea, estamos asistiendo al parto de los montes. Lo contaba en una fábula José de Samaniego:

Con varios ademanes horrorosos

los montes de parir dieron señales...

Miras y Antelo posaron en la foto de portada con rictus de satisfacción y gran alarde de banderas, incluida la de la UE pese a la poca fe que tiene Vox en ella. En las páginas del interior, José Ángel Antelo, como Lee Van Cleef en 'El bueno, el feo y el malo' (Sentencia era su nombre), advierte: “los consejeros que no cumplan con los acuerdos deberán dimitir».

Después que con bramidos espantosos

infundieron pavor a los mortales...

A fuer que rigor no le falta, porque exige que se cumpla hasta la última coma. Nada puede discutirse: «Aquellos que no cumplan con todos y cada uno de los acuerdos… deberán dimitir». No es advertencia de Antelo, sino amenaza: «Si no tienen la dignidad (para hacerlo), Vox exigirá sus ceses».

Luego no ha sido un simple apretón de mano, pues lo que revelan tales expresiones es un sometimiento absoluto. Y puesto que Antelo no posee aún el rayo que el olímpico Zeus usara en su guerra contra los titanes, lo exigido es puro vasallaje.

Quien pensare que el acuerdo tiene por principio el interés de los murcianos, vaya tomando nota de la fábula de Samaniego:

estos montes, que al mundo estremecieron,

un ratoncillo fue lo que parieron.

Entre las primeras estipulaciones, López Miras debía manifestarse expresamente contra el Pacto Verde y así lo ha hecho ya nuestro amado Panochari, que tal vez olvida que quien lo impulsa en Europa es Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión y vanguardia del Partido Popular Europeo. Básicamente el pacto verde consiste en la neutralidad climática y va cargado de fondos europeos a tutiplén para invertir las actividades y políticas contaminantes, pero todos sabemos que a Vox toda la retahíla del cambio climático le suena a fandango, pese a lo flamencos que son ellos.

Otra milonga me sorprende aún más si cabe: dice Antelo que no hay que estudiar la cultura árabe, sino la española. Si el pacto es presupuestario, aún lo entiendo menos, porque no hay forma de aprobar los presupuestos sin el cero, importado desde la India por los musulmanes. En la Hispania romana la aritmética podía manejarse sin el 0, pero el álgebra ya se practicaba en Córdoba cuando los reinos cristianos no sabían de su existencia. Cierto que no teníamos el problema de multiplicar por cero y perderlo todo, pero hay que reconocer que las Matemáticas no serían lo mismo sin los guarismos árabes.

Otros avances en la Medicina y las Ciencias precisarían de más extenso detalle. Pero, dado que estamos en Murcia, tenemos buena muestra del legado musulmán en la irrigación de nuestra huerta, en las acequias y azarbes que la recorren tal que un complejo torrente sanguíneo, con sus circuitos de aguas vivas y aguas muertas, su sistema de bombeo a base de azudes, aceñas y norias, buena muestra de una ingeniería rural para el cultivo de frutales y hortalizas acopiadas en ella desde lejanas tierras. Si nuestras autoridades enarbolan el concepto de huerto árabe como prototipo de jardín. Por no hablar del vocabulario que usamos, desde el aceite y el azúcar hasta la naranja y los albaricoques damascos.

¡Qué importuna ocurrencia en la conmemoración de la fundación de la ciudad!, Menospreciar el legado musulmán en un alarde de incultura y desprecio del conocimiento. Cabría preguntarse cómo se recibe en Occidente la filosofía platónica y aristotélica y necesario es hablar de Avicena y el cordobés Averroes. La Escuela de Traductores de Toledo no se fundó para traducir del inglés.

Agárrense los machos, lectores, que todavía irán a por el Mar Menor con su recién estrenada tutoría y carné de identidad. Debiera pensar un poco nuestro ínclito líder cuando arenga desde su púlpito con ocasión del día de la Región, pues tenemos un tercio de la población en el umbral de la pobreza, según el indicador Arope.

Y los menores en riesgo de exclusión social ya superan el 41%. Dos datos que no fueron mencionados en su discurso para su claque de acólitos. Concluyamos con los versos de Tomás de Iriarte a propósito de la misma historia:

¿Qué saldrá, al fin, de esta arrogante oferta pregonada con tanta boca abierta?

De parto todo un monte; y luego

¿qué vino a dar a luz? Un ratoncillo.

¡Que Dios, o Alá, nos libren de tanto vasallaje genuflexo! n

Suscríbete para seguir leyendo