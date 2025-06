Elogio del Bachillerato

La mayoría de ustedes no pueden imaginarse lo que se enseña en el Bachillerato. Cuando uno mira los textos legales que determinan qué y cómo ha de enseñarse en cada asignatura de cada curso, se queda pasmado. Si usted es profesor, también. Porque si honestamente aspira a ‘darlo todo’ (impartir todo el temario), usted es carne de ansiedad, o bien se conforma con poco más que unas cuantas definiciones aprendidas de memoria y bien vomitadas en los exámenes por su alumnado. No hay posibilidad alguna de dar todo lo recogido en el apartado de contenidos aplicando a todo la metodología establecida en la misma ley. Así, en el caso de la asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato, todo el elogio de la mayéutica (el arte del diálogo, de aprender haciendo preguntas, instaurado por Sócrates) que el legislador se permite en su texto del Decreto 253/2022 de la CARM ha de restringirse en la práctica, so pena de no pasar del primer tema.

Como se decía al menos hasta hace poco, ‘los profes son unos máquinas’. Desde luego, es difícil apreciar desde fuera el esfuerzo físico y mental que requiere impartir una asignatura de Bachillerato. Por un lado, porque buena parte del alumnado, y se diría que esto ha ido en aumento, aún no sabe qué quiere estudiar, esto es, qué le gusta o le interesa más aprender, por lo que la motivación hacia la asignatura se la tiene que currar cada quién. Y por otro, porque la ‘metodología activa’, sea provocando y gestionando el diálogo o los trabajos en equipo (que son los métodos más ‘competenciales’, la última moda pedagógica en empapar la ley) requiere de una intervención constante y cuidadosa del profesorado. Cuidadosa para sacar adelante el aprovechamiento de las clases (es decir, que los estudiantes aprendan algo) y cuidadosa para no herir su [hiper]sensibilidad psicológica, social y política. La Filosofía puede que sea la asignatura más delicada en este sentido, pero se puede asegurar sin margen de error que estos peligros o dificultades los enfrenta todo el profesorado.

A esa edad, la mayoría no comprenden por qué han de estudiar Historia si lo que quieren es ser ingenieros, o Filosofía si quieren ser periodistas deportivos. Muchos recordarán luego su disgusto por aquel desfilar de profesores ‘contando cada uno su rollo’ cada mañana, sin conexión entre unos y otros. Solo años después se comprende que todo aquel saber, incluso el que aparentemente se ha perdido en la memoria, era realmente importante para manejarse mejor en la vida. Cuando a su alrededor ve personas que malamente terminaron la ESO, se da cuenta inmediatamente de que la mayor parte de lo que sabe y le sirve para que le vaya mejor que a ellos lo aprendió en el Bachillerato. Desde organizar su tiempo, hasta priorizar tareas, escribir textos inteligibles (el control de las subordinaciones, de los modos verbales, el vocabulario riguroso…), expresarse oralmente con corrección lingüística y social (vocalizando, respetando a su auditorio, presentando la exposición y recogiendo el resumen final…), dominar los nervios, argumentar y escuchar, pensar, valorar si alguien posee o no suficiente información para opinar sobre algo; saber dónde encontrar información fiable; contrastar y distinguir entre datos y opiniones… todo eso se aprende en buena medida en el Bachillerato. Pero también a apreciar la belleza y el papel del arte en la sociedad como una fuente no solo de placer estético, sino también de estímulo, como una reflexión necesaria no lingüística sobre las cuestiones fundamentales que nos atañen como seres humanos.

La función del Bachillerato es exponer a los adolescentes a ese maratón de conocimientos de todas las ciencias, naturales y humanas, aparentemente inconexos, pero que luego se sedimentan en sus mentes y les dan los recursos necesarios para confiar en sí mismos, para construir una vida más humana, más plena, más autónoma, más profunda y también más alegre. Enhorabuena a esos profesores, ahora exhaustos, que recuperarán las fuerzas y las ganas durante el verano para volver a empezar.

