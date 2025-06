Alcaraz y el bartolismo

En el Canon Romano de la misa que escuché el domingo antes de confinarme ante el televisor, se mencionó al apóstol Bartolomé. Él no imaginaría, cuando Jesús lo vio debajo de una higuera (quién sabe si proféticamente acostado) que había de dar nombre a una disciplina milenaria cuyas fechas fuertes se concentran en los domingos veraniegos, cuando, crepitante la cigarra, se tumba uno a practicar el bartolismo, que no es otra cosa que tumbarse a la bartola. Existe un fuerte debate acerca del origen de la vocación bartolista. Yo defiendo que, aunque innata, se va mejorando la técnica con el discurrir de los domingos. Avanzamos paulatinamente en esta gnosis, desvelando los arcanos misterios del arte de Bartolomé mediante su practica y observación. Yo he aprendido mucho del gran maestre, mi tío Antonio Páez, a quien la Vuelta Ciclista ha inspirado siestas playeras realmente prodigiosas.

Este domingo vivimos los españoles, y más concretamente los del Reino de Murcia, una jornada de esas en las que nos mimetizamos absolutamente con el sofá mediante la práctica activa, militante y voluntaria de la horizontalidad, en un ejercicio de simbiosis con el canapé, haciendo que la línea entre el hombre y el cojín sea difícil de trazar. Son tardes en las que el homo horizontalis se camufla en la floresta del salón como el depredador que espera su botín. A la hora del arroz, un muchachito de El Palmar se disponía a hacer lo que mejor sabe sobre la tierra batida de París: hacer caballones en la arcilla y zurrarle a la bola con una violencia incomprensiblemente legal. Delante tenía a un italiano con pinta de austrohúngaro que creyó momentáneamente poder ganar. Pero no sabía Sinner que yo, con el ventilador a todo trapo, dirigía el juego de Carlitos mientras él se desfondaba: «¡Pégale recto, nene! ¡Crúzala, arréale duro!».

Vean como el bartolismo es una disciplina algo cruel, porque alcanza su apogeo en las competiciones más exigentes. Pareciera que descansa uno mejor si el pobre escalador colombiano pedalea con la lengua fuera mientras sube el Tourmalet o el tenista alcanza una pelota tras treinta golpes. Para el bartolo, los deportistas son el Atlas en que reposa su descanso. Fue Alcaraz un Sísifo que salvaba la bola de partido una y otra vez mientras yo me comía un chambi.

Otro ojo lo tenía en Morante, cuya gloria solo pude entrever. Algunos dicen que la derrota de la Selección nos fastidió el día. No fue así: por algo a Portugal le digo «Espanha». Sus habitantes son españoles con saudade y homogénea pinta de Viriato. Creo firmemente que nos dejamos perder, total, ya le habíamos ganado a los franceses, que siempre es de lo que va esto.

