Aquí voy a quedarme

Reinterpretación de la bandera de Murcia por la Plataforma Unitaria Plan de Choque Social y Marchas de la Dignidad Región Murciana.

Antes de empezar les advierto que he escrito estas líneas el viernes; no tengo una bola de cristal, así que desconozco lo ocurrido el sábado con el Real Murcia en su camino al ansiado ascenso a la segunda división de fútbol y tampoco sé si Carlos Alcaraz ayer ganó su primera final de Roland Garros. Sólo el hecho de haber llegado a jugar el ascenso y a la final del torneo de tenis merece todos los aplausos. Y, cómo no, que estos acontecimientos ocurran durante el puente del Día de la Región de Murcia no te lo firma ni el mejor guionista.

Pero no sólo el deporte de la Región ha sido noticia en estos días; un secreto a voces durante meses, aunque quisieran aparentar lo contrario, se desvelaba el pasado jueves: el Partido Popular llegaba a un acuerdo con Vox para desbloquear la aprobación de los presupuestos regionales. O mejor dicho, el Partido Popular cedía ante Vox. Lo que desde el Gobierno regional nos han vendido es que han sido capaces de dialogar, debatir y acercar posturas por el bien del millón y medio de habitantes de la Región de Murcia. Lo que yo creo es que el Partido Popular ha cedido ante las consignas ideológicas de la ultraderecha. Pacto verde, inmigración, expulsar a los menores no acompañados. Y ojo a los consejeros, que los de Abascal van a vigilarles, y, si no cumplen con lo pactado, deberán dimitir. O eso creen ellos.

El Partido Popular regional sale airoso una vez más y el presidente de la comunidad autónoma ha llegado triunfante a la conferencia de presidentes, con los deberes hechos, con sus cuentas aprobadas. La proyección nacional del presidente López Miras es indiscutible. Diría que no atiende medios regionales, no le hace falta. La estrategia de comunicación es brillante y no hay semana que no esté en un medio nacional. El tipo cae bien y dentro del Partido Popular a nivel nacional disfruta de su mejor momento. Se ha convertido en uno de los barones fuertes del partido, con responsabilidad de cara al congreso nacional y al que Madrid le sienta bien, lo sabe.

Somos la mejor tierra del mundo y la culpa de todo lo malo que nos pasa la tiene el Gobierno de Sánchez. Cuando algo no va bien, lo importante es culpar al Gobierno central, mientras que si los datos son buenos, sacamos pecho porque el Gobierno de la Región de Murcia es quien lo ha conseguido. Un relato que esta Región ha comprado, entre otras cosas porque la oposición da bastante pena, sin liderazgo, y bajo las siglas de un partido y un líder nacional que restan. El Partido Popular cumple 30 años gobernando esta Región y lo que queda. Soy de la opinión de que la alternancia en política es necesaria y que un mismo partido tanto tiempo en el poder no es bueno, pero la mayoría de los votantes en esta tierra no opinan como yo, prefieren el malo conocido, y lo respeto.

He aprendido a querer el lugar donde vivo, sus gentes, la gastronomía, lo cerca que estamos del mar. La belleza de sus paisajes: el parque natural de Calblanque, el Valle de Ricote, mi querida Lorca. El altiplano, Cartagena, cada rincón de esta tierra, merece ser cuidado. Nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, nuestra identidad, la de cada municipio, merece ser respetada. Pobre Abderramán, lo que tiene que estar padeciendo con la cruz del 1200 aniversario de la ciudad que fundó y lo que le queda.

Me he ido y he vuelto varias veces; aquí tengo a mi familia, a mis amigos, creo que aquí voy a quedarme. Tengo muchos rincones de la Región por descubrir, platos típicos, tradiciones. No hay nada más bonito que querer el lugar donde vives y enseñárselo a todo aquel que quiera conocerlo. No creo que sea la mejor tierra del mundo, pero es en la que vivo. Feliz día.