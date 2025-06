PPRM AÑO 30: ¿Segunda era del ladrillo | Quitar poder a los políticos

Si los políticos no tuvieran el poder de decidir sobre la creación o el funcionamiento de los grandes negocios, apenas habría corrupción. Por el contrario, cuando la instalación de una industria o la construcción de una urbanización dependen de la firma de un concejal, un alcalde o un consejero, el terreno queda perfectamente abonado para que los golfos se enriquezcan ilícitamente.

Los juzgados han tramitado miles de causas por corrupción política y esa es solo una pequeña parte de todo lo que se ha robado en España en las últimas décadas, cuando la pelea en cualquier ayuntamiento, por pequeño que fuera, no era para ser alcalde sino concejal de urbanismo. Ejercer esa competencia era la garantía definitiva de hacerse millonario, como hemos visto en todas las regiones, especialmente en las zonas costeras, donde los pelotazos urbanísticos a la sombra del poder estaban a la orden del día.

Pero la gente no aprende y quiere que los políticos sigan gestionando el urbanismo de nuestros pueblos y ciudades. Es más, los partidos de izquierdas quieren que la Administración pública tenga todavía más poder en esa materia como solución a la falta de vivienda. Se conoce que la tropa ha robado poco aún.

Las recalificaciones irregulares, como alguna que hemos visto recientemente en Murcia, provocan el escándalo ciudadano y la exigencia de responsabilidades. Asombrosamente, los mismos que se quejan de estos enjuagues no llevan ese razonamiento a su conclusión lógica: si le quitas ese poder a los políticos, se acabó el problema de raíz.

No se trata de convertir el régimen urbanístico en una jungla controlada por las mafias del ladrillo, sino de establecer una regulación estable en el tiempo que dote de seguridad jurídica a esta rama esencial de la economía. Una vez determinadas las zonas donde no se puede construir y aquellas otras en las que se puede hacer en determinadas condiciones, la iniciativa para actuar debería corresponder a los particulares, sin necesidad de pasar por el peaje que impone la clase política, con los años de dilaciones que acaban encareciendo injustamente el coste final.

Hay que dar facilidades a los promotores, claro que sí, como ocurre en los países civilizados, donde los agentes económicos actúan con la seguridad jurídica que necesitan este tipo de inversiones. Como aquí somos muy listos, en cambio, seguimos haciendo depender estos negocios de la voluntad de los políticos del terruño, con todo lo que eso lleva consigo.

Los ayuntamientos liberan suelo urbanizable a cuentagotas, lo que encarece innecesariamente el precio final de la vivienda. Pero es que liberalizar el suelo, salvo en las zonas de uso industrial o comunitario, implica devolver a la sociedad un poder que los políticos ejercen por delegación, aunque todos ellos se crean depositarios de él por una especie de mandato divino.

Es asombroso que no haya viviendas asequibles en un país como España, prácticamente deshabitado en términos de densidad poblacional. El suelo, por tanto, no es un bien escaso en nuestro país. Lo que lo convierte en un artículo de lujo son las trabas políticas que un empresario tiene que superar desde que decide construir un edificio hasta que termina la obra y la pone en venta. Todo eso tiene un coste que no pagan ni los concejales ni el promotor: lo asume el comprador final de la vivienda o el local, razón por la cual los precios de estos bienes esenciales están en niveles estratosféricos.

Las recetas de los principales partidos para solucionar el problema de la vivienda es intervenir todavía más el mercado inmobiliario, pero eso es tanto como aplicar a un enfermo doble ración de la medicina que lo está matando.

