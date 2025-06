Pimientos rojos y una de romanos

Recordatorio. A veces, cuando hace declaraciones, el político José Ángel Antelo me recuerda a un sargento que tuve yo en la mili.

Un ejemplo de lo anterior. Antelo dice: «Los consejeros que no cumplan con los acuerdos deberán dimitir». Mi sargento decía: «Todos los que no marquen bien el paso se quedan arrestados el sábado y el domingo».

Es de mala educación. Una mujer mayor a otra más joven, que está rebuscando en un montón de pimientos rojos que tienen un cartel que dice ‘Gran oferta’, en una verdulería de esas grandes regentadas por paquistaníes o indios: «¡No escarbe usted tanto en lo que hay que comerse luego, mujer, que eso está muy feo!»

En el top absoluto. Creía yo, en mi ignorancia, que lo que se dice ‘en Política’, ya lo había visto todo. Pero me faltaba algo, exactamente, la comparecencia de Leire Díez ante la prensa esta semana. Ya le han puesto varios nombres y adjetivos a este acontecimiento, pero quizás falte el de ‘orgía de gentuza’ que yo elijo. También me gusta el de ‘esperpento’, por aquello de recordar a Valle-Inclán, pero lo del cinismo de la señora diciendo que era una periodista que pasaba por allí, investigando, la mujer, y el Obama, digo el Aldama, que parece ser que se dedicaba a pagar los gastos de puteo a ciertos prohombres, y el otro, el Dolset, cuya voz aparece en vídeos de dudosa legalidad, es que es de premio especial del jurado. Lo que yo digo: ‘una orgía de gentuza’.

La exmilitante socialista Leire Díez ante los medios de comunicación. / EFE/ Chema Moya

La PAU. Parece ser que, en los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad, PAU, en Murcia hubo que corregir errores sobre la marcha cuando ya los alumnos estaban escribiendo, incluso después de que algunos hubieran entregado el ejercicio. Es una cosa muy rara que quien preparase una prueba confundiera ‘buscar el adjetivo tal’, con ‘buscar el sustantivo tal’. En cualquier caso, ahí andan ellos y ellas esperando las correcciones y las notas obtenidas. Es de cajón, o, al menos, uno espera que lo sea, que los correctores comprendan la muy especial circunstancia que se da en esta convocatoria, con todo tan inesperado o desconocido, y traten con generosidad los ejercicios de los estudiantes. Una décima puede ser la llave para que un chico o una chica pueda cumplir su sueño de quién y qué ser en el futuro. Y por todas partes se dice que la media de las notas va a bajar mucho con este nuevo examen.

Suerte. Un chico habla por el móvil, con una cara de felicidad total, el lunes, por la calle de El Pilar, en Murcia: «Ha salido La casa de Bernarda Alba, tío, y la he ‘clavao’, tío, que era lo que mejor llevaba».

Citando. El otro día, buscando datos, encontré un artículo mío escrito hace 37 años en una revista literaria. Madre mía, oiga, qué diferencia con lo que escribo ahora. Con decirles que lleva una cita de Dante: ‘Ciascun si fascia di qual c’egli è inceso’ (Cada cual se envuelve en aquello que le quema). Y otra de Li Liweng, un chino del siglo XVII que me da reparo citar aquí. Cosas de la juventud. Todos tenemos un pasado.

Buena música. Hay un grupo nuevo que hace música en Murcia y que suena muy bien. Fue uno de los seleccionados en la primera criba del Creajoven regional. Se llama Katarsia y tienen un single, ‘Sísifo’, en Spotify que resulta muy agradable. Hacen pop-rock.

Ruptura. Como dicen por ahí, ‘se veía de venir’. La relación Elon Musk-Donald Trump era un amor imposible que ha acabado como el rosario de la aurora. Se dice que a Elon Musk le ha costado 150.000 millones en pérdidas de negocio de sus empresas la dedicación a la política. Y los divorcios son los divorcios, y ocurre que dos personas que se amaban lleguen a odiarse, tal y como está ocurriendo con estos dos fósiles del Pleistoceno en cuanto a actitudes ante la modernidad y los derechos adquiridos se refiere. Por ahí van diciendo disparates el uno del otro, cuál de ellos más desagradable.

Pedro Pascal y Lux Pascal, en el estreno en Londres de "Gladiator II" / EFE

Cine. He tenido el santo valor de ver entera Gladiator II, y digo esto porque estuve tentado de dejarla varias veces. Y no será porque no se han gastado dinero en la producción, que solo en decorados aquello rezuma millones de dólares, ni porque no tenga actores estupendos como Denzel Washington, Pedro Pascal o Paul Mescal, este último un chaval joven que en Normal people lo hacía de cine. Pero no estuvo inspirado Ridley Scott y le salió una de romanos muy mediana. Medianísima.

Suscríbete para seguir leyendo